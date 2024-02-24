Постройте свою корпорацию "Амбрелла" в симуляторе биолабораторий Undead Inc

Компании Rightsized Games и Team17 Digital представили новый трейлер грядущего управленческого roguelike Undead Inc, посвященной управлению ресурсами.
В трейлере показаны первые проблески жизни франчайзи Endswell Medical, а также анонсирована дата запуска в марте. Выходящая на PC, Undead Inc. поставит перед игроками задачу стать управляющим директором собственной биолаборатории Endswell Medial, где им придется развивать бизнес, поддерживать денежные потоки и любыми способами достигать целей, поставленных все более голодным советом директоров.
В то время как публичное подразделение Endswell Medical поддерживает работу над землей (и над советом директоров), в его подпольной части происходит настоящее преобразующее и прибыльное волшебство. Игрокам предстоит исследовать и разрабатывать биооружие, сомнительные фармацевтические препараты и опасные технологии, которые будут выставлены на продажу тому, кто больше заплатит, и при этом держать любые... ситуации... в прямом и переносном смысле за закрытыми дверями.
Конечно, в конце концов правда всплывет наружу, и, чтобы продолжить амбициозную стратегию развития Endswell Medical и помочь правлению набить карманы, игрокам придется свернуть свою деятельность, прихватить по дороге охапки денег, оборудования и прочих неприличных вещей - достаточно, чтобы основать совершенно новую корпорацию в соседнем городе - и начать цикл заново.
А что, звучит интересно. Посмотрим что выйдет =)