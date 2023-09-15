Симулятор бокса Undisputed получит режим карьеры этой осенью

Steel City Interactive сообщила, что режим карьеры появится в Undisputed этой осенью на этапе раннего доступа в Steam. Игроки смогут создать своего собственного персонажа и пройти свой путь к величию, бросая вызов грозным противникам, в число которых входят такие легендарные боксёры, как Канело Альварес, Тайсон Фьюри, Александр Усик, Кэти Тейлор, Шугар Рэй Робинсон и многие другие.
Что касается режима карьеры в раннем доступе, то после полной версии игры он будет расширен, обещают дополнительные функции и улучшенный игровой процесс.
Возможности режима карьеры:
- Создайте своего собственного боксера — мужчину или женщину — настройте своего бойца от прически до веса тела (который определяет вашу весовую категорию), одежды и стиля боя.
- Создайте свою команду. Постройте свое будущее. Соберите вокруг своего бойца лучшую команду из менеджеров, монтажников и тренеров, чтобы прогрессировать и развивать свои навыки, зарабатывать деньги, славу, близость и опыт по мере продвижения по служебной лестнице.
- Продумайте свой путь к успеху. Выбирайте противников, с которыми хотите сражаться, а которых следует избегать. Заключайте контракты на бой, чтобы заработать как можно больше наград.
- Действие на ринге с инновационной, динамичной системой советов тренера
- Тренировочные лагеря. Оттачивайте свои навыки в боевых лагерях, где ваш выбор тренировок (живучесть, скорость передвижения, здоровье, защита…) определит вашу стратегию против следующего противника. И не забывайте о возможности использовать средства массовой информации, чтобы увеличить свою известность.
- Выберите свой путь к Славе. Ставьте свои собственные цели и определите свою собственную историю успеха. Выиграть все пояса, включая WBO, WBC, IBF и SCI? Уйти на пенсию с наибольшим количеством поклонников и/или богатством? Выбор за вами.
Хоть какой-то смысл в этой игре появится. А то как-то купил, пол часа пытался найти соперника по сети, так и не нашёл никого и рефанднул
в реальности боксировать гораздо веселее)
Обделались, на скорый выход UFC. И решили хоть что-то в своём недобоксе сделать! Вместо исправлений механик, добавления их они, добавляют всяких бомжей боксёров.
Круто,ждём