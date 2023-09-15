Симулятор бокса Undisputed получит режим карьеры этой осенью

Реалистичный симулятор бокса, в котором игроку предстоит пройти путь от любительских матчей до профессиональной сцены. Причём вам необходимо не только участвовать в боях, но и подбирать свой собственный персонал — тренеров, катменов, диетологов и промоутеров. В ESBC также есть настоящие боксёрские залы, каждый со своим собственным стилем боя и особенностями.

А самой главной целью для игроков станет получения титула чемпиона мира по версии eWBC. Для достижения этого звания вам необходимо постоянно оттачивать мастерство, изучать новые техники и выбирать правильную стратегию.