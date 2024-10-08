ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Undisputed 31.01.2023
Экшен, Симулятор, Файтинг, Спорт
7.5 74 оценки

Состоялся релиз симулятора бокса Undisputed для владельцев издания WBC

monk70
Новости

Steel City Interactive в партнерстве с PLAION объявила, что полная версия симулятора бокса Undisputed стала доступна для владельцев WBC Edition игры, а все владельцы игры получат доступ к полной версии 11 октября.

Будучи первой крупной игрой о боксе за более чем десятилетие, Undisputed переопределяет жанр своим аутентичным игровым процессом, обширным лицензированным составом и инновационной механикой боя.

После периода раннего доступа, который начался в январе 2023 года, Undisputed постоянно развивалась в ответ на отзывы игроков, чтобы предоставить самый интенсивный и захватывающий игровой процесс бокса на сегодняшний день. С официальным запуском игроки могут ожидать отточенный игровой процесс, отточенную анимацию и улучшенные движения для непревзойденного опыта бокса.

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Wolfenstein

лгбт френдли как и все подобные типа спорты

1
saiditsme

Когда акцент делают на "лицензированности", любого добра, неважно, значит это только одно - кроме это лицензированного добра похвалиться нечем 😔

Мне показалось или там мелькнула голова блогера, небезызвестного? Это писец....

Так хотелось во что-то про бокс поиграть...

0
User_200

Да ладно, плеер сменили на ютубовский столько лет просили. Или это просто ссылка на видео.

-2
Madiark

Зайди еще раз на эту страницу через некоторое время и удивишься )

0
User_200 Madiark

На что удивится надо будет?

0
MaxSP User_200

На то что плеер вернется)

0
User_200 MaxSP

Стандартное PG, да нет вроде останется как было. Уже прошло порядкам 30 минут все норм.

0