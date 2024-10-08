Состоялся релиз симулятора бокса Undisputed для владельцев издания WBC

Steel City Interactive в партнерстве с PLAION объявила, что полная версия симулятора бокса Undisputed стала доступна для владельцев WBC Edition игры, а все владельцы игры получат доступ к полной версии 11 октября.

Будучи первой крупной игрой о боксе за более чем десятилетие, Undisputed переопределяет жанр своим аутентичным игровым процессом, обширным лицензированным составом и инновационной механикой боя.

После периода раннего доступа, который начался в январе 2023 года, Undisputed постоянно развивалась в ответ на отзывы игроков, чтобы предоставить самый интенсивный и захватывающий игровой процесс бокса на сегодняшний день. С официальным запуском игроки могут ожидать отточенный игровой процесс, отточенную анимацию и улучшенные движения для непревзойденного опыта бокса.