Состоялся релиз симулятора бокса Undisputed для владельцев издания WBC

Steel City Interactive в партнерстве с PLAION объявила, что полная версия симулятора бокса Undisputed стала доступна для владельцев WBC Edition игры, а все владельцы игры получат доступ к полной версии 11 октября.
Будучи первой крупной игрой о боксе за более чем десятилетие, Undisputed переопределяет жанр своим аутентичным игровым процессом, обширным лицензированным составом и инновационной механикой боя.
После периода раннего доступа, который начался в январе 2023 года, Undisputed постоянно развивалась в ответ на отзывы игроков, чтобы предоставить самый интенсивный и захватывающий игровой процесс бокса на сегодняшний день. С официальным запуском игроки могут ожидать отточенный игровой процесс, отточенную анимацию и улучшенные движения для непревзойденного опыта бокса.
лгбт френдли как и все подобные типа спорты
Когда акцент делают на "лицензированности", любого добра, неважно, значит это только одно - кроме это лицензированного добра похвалиться нечем 😔
Мне показалось или там мелькнула голова блогера, небезызвестного? Это писец....
Так хотелось во что-то про бокс поиграть...
Да ладно, плеер сменили на ютубовский столько лет просили. Или это просто ссылка на видео.
Зайди еще раз на эту страницу через некоторое время и удивишься )
На что удивится надо будет?
На то что плеер вернется)
Стандартное PG, да нет вроде останется как было. Уже прошло порядкам 30 минут все норм.