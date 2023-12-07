Приключение на выживание Undying вышло из раннего доступа

Дни Анлинг – женщины, заражённой вирусом после укуса зомби, сочтены. Теперь она должна бороться не только за своё выживание, а также за жизнь своего маленького сына Коуди.

Возьмите под своё управление Анлинг и найдите безопасное место, где её сын Коуди сможет жить дальше после того, как она станет очередной жертвой вируса. Необходимо управлять ограниченными ресурсами, чтобы замедлить заражение Анлинг, а также следить за тем, чтобы Анлинг и Коуди не страдали от голода или жажды. Чтобы быть более эффективными и помочь Коуди в будущем, игроки могут передать ему навыки, которые выучила Анлинг. Эти навыки могут быть полезными как в бою, так и в приготовлении пищи и создании полезных предметов из подручных вещей.