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об игре
Undying 19.10.2021
Выживание, Инди, Зомби
7.4 35 оценок

Приключение на выживание Undying вышло из раннего доступа

butcher69
Новости

Skystone Games и Vanimals с гордостью объявили о выходе из раннего доступа игры Undying, которая уже доступна на ПК в Steam и Epic Game Store.

В центре захватывающего повествования игры - нерушимая связь между матерью и ее сыном, предлагающая игрокам пройти эмоциональное и сложное путешествие. Консольные версии также ожидаются в начале 2024 года.

В Undying причудливо сплетено захватывающее повествование, погружающее игроков в душераздирающую историю Анлинг и Коди, когда они преодолевают безжалостный натиск мертвецов. Непоколебимая связь между матерью и сыном выходит на первый план в гонке со временем, сражаясь с полчищами, собирая припасы и создавая необходимые инструменты для побега. Их путешествие становится пронзительным свидетельством прочности семьи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jarvis666

Есть только один Undying

1
Oscilograf

Клайв Баркер смотрит на них как на культистов.

1