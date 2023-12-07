Приключение на выживание Undying вышло из раннего доступа

Skystone Games и Vanimals с гордостью объявили о выходе из раннего доступа игры Undying, которая уже доступна на ПК в Steam и Epic Game Store.
В центре захватывающего повествования игры - нерушимая связь между матерью и ее сыном, предлагающая игрокам пройти эмоциональное и сложное путешествие. Консольные версии также ожидаются в начале 2024 года.
В Undying причудливо сплетено захватывающее повествование, погружающее игроков в душераздирающую историю Анлинг и Коди, когда они преодолевают безжалостный натиск мертвецов. Непоколебимая связь между матерью и сыном выходит на первый план в гонке со временем, сражаясь с полчищами, собирая припасы и создавая необходимые инструменты для побега. Их путешествие становится пронзительным свидетельством прочности семьи.
Есть только один Undying
Клайв Баркер смотрит на них как на культистов.