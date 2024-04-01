Продажи ролевой стратегии Unicorn Overlord от Vanillaware превысили 500 000 копий

Продажи гибрида стратегии и JRPG Unicorn Overlord от Vanillaware превысили 500 000 копий по всему миру, если верить новому трейлеру, появившемуся сегодня. Интересно, что это хвалебный трейлер, предназначенный для японской аудитории.
Это, безусловно, новаторское достижение, так как игры Vanillaware, как правило, довольно нишевые и требуют гораздо больше времени для того, чтобы достичь большого числа поклонников, в основном благодаря сарафанному радио.
Unicorn Overlord доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Nintendo Switch с момента ее недавнего релиза 8 марта 2024 года. Несмотря на то, что игра издана компанией Atlus, которая очень любит выпускать свои игры на ПК, версии для ПК нет, и неизвестно, появится ли она вообще.
В центре сюжета игры - история повстанческой армии под предводительством молодого принца, чьи земли были завоеваны тиранической Империей. Он отправляется в странствия по континенту, чтобы найти союзников и укрепить свои силы, чтобы дать отпор и освободить свой народ.
Маловато.
Что простите?