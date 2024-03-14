Unicorn Overlord вытеснила Final Fantasy 7 Rebirth с первого места в чарте продаж Японии

Famitsu опубликовала чарты продаж видеоигр (физических копий) и консолей в Японии за неделю с 4 по 10 марта. Начнем с игрового Топ-10 (после символа"/" указано общее число продаж):
- [NSW] Unicorn Overlord - 40 991 / Новинка
- [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 24 482 / 287 138
- [PS5] Unicorn Overlord - 24,398 / Новинка
- [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise - 14,128 / Новинка
- [NSW] Mario vs. Donkey Kong - 13,238 / 116,761
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11,669 / 5,739,869
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 11,417 / 1,779,209
- [PS4] Unicorn Overlord - 8,797 / Новинка
- [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru - 7,053 / 1,006,010
- [NSW] Splatoon - 6,460 / 4,246,168
Как мы видим, Unicorn Overlord смогла вытеснить Final Fantasy 7 Rebirth с первого места, что не очень хорошо для ААА-игры от Square Enix.
Что касается японских продаж аппаратного обеспечения, то с 4 по 10 марта рейтинг выглядит следующим образом:
- Switch OLED - 50 240
- PS5 - 34 799
- Switch Lite - 10 762
- Switch - 4 896
- PS5 Digital Edition - 4 265
- Xbox Series X - 2 290
- PS4 - 1,816
- Xbox Series S - 1 45
Как всегда, Nintendo Switch доминирует, но PS5 (по крайней мере, стандартная версия) не слишком отстает. PS4 продолжает продаваться и даже опережает Xbox Series S.
Видимо у народа нет времени на то, чтобы бродить по локациям, а тут как раз игра, где упор на боевку и диалоги.
скорее потому что им, как и в первый раз, продают огрызок оригинальной игры, растянутый на 30-40 часов