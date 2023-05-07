Более 800 тысяч добавлений в списки желаемого и финансирование шутера Unrecord

Разработчики реалистичного шутера снова отмечают заинтересованность сообщества к своему шутеру Unrecord, ведь игра была добавлена в список желаемого более 800 тысяч раз. В своем официальном Discord-канале они выразили большую благодарность за ожидание и столь масштабный интерес.
Кроме того, авторы раскрыли некоторые подробности, напрямую связанные с разработкой. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы поддержать проект финансово, дабы дело двигалось гораздо быстрее. В связи с этим планируется и расширение команды.
В настоящее время мы активно работаем над обеспечением необходимого финансирования, чтобы воплотить Unrecord в жизнь. Будьте уверены, что мы приложим все усилия, чтобы игра оставалась верной нашему первоначальному художественному видению и повествованию.
Также в Discord был открыт еще один канал, где можно оставлять свои предложения касаемо будущих нововведений вроде механик и других аспектов игрового процесса.
Ну да, ну да. А на выходе мы получим очередной get even те тоже трейлерами заманивали с ультра реалистичной графикой а на выходе получили что получили. И тут так будет ибо инвесторы чтобы отбить инвестиции (тут в силу возраста многие не знают что инвесторы это не добрые дяди которые деньги подарили, инвестиции это вложения с целью получения прибыли от них в будущем) будут заинтересованы в продаже как можно больше копий а это значит даунгрейд неизбежен.
Время покажет
А вот это вообще зашибись
Мавроди из мира компьютерных игр)
Тут же не про Star Citizen
Это же не The Day Before, вы не туда пишете