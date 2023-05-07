Unrecord 2024 г.
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Более 800 тысяч добавлений в списки желаемого и финансирование шутера Unrecord

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4efy
Новости

Разработчики реалистичного шутера снова отмечают заинтересованность сообщества к своему шутеру Unrecord, ведь игра была добавлена в список желаемого более 800 тысяч раз. В своем официальном Discord-канале они выразили большую благодарность за ожидание и столь масштабный интерес.

Кроме того, авторы раскрыли некоторые подробности, напрямую связанные с разработкой. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы поддержать проект финансово, дабы дело двигалось гораздо быстрее. В связи с этим планируется и расширение команды.

В настоящее время мы активно работаем над обеспечением необходимого финансирования, чтобы воплотить Unrecord в жизнь. Будьте уверены, что мы приложим все усилия, чтобы игра оставалась верной нашему первоначальному художественному видению и повествованию.

Также в Discord был открыт еще один канал, где можно оставлять свои предложения касаемо будущих нововведений вроде механик и других аспектов игрового процесса.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Destroited

Ну да, ну да. А на выходе мы получим очередной get even те тоже трейлерами заманивали с ультра реалистичной графикой а на выходе получили что получили. И тут так будет ибо инвесторы чтобы отбить инвестиции (тут в силу возраста многие не знают что инвесторы это не добрые дяди которые деньги подарили, инвестиции это вложения с целью получения прибыли от них в будущем) будут заинтересованы в продаже как можно больше копий а это значит даунгрейд неизбежен.

0
Никита Дроздоvv

Время покажет

1
Никита Дроздоvv
Кроме того, авторы раскрыли некоторые подробности, напрямую связанные с разработкой. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы поддержать проект финансово, дабы дело двигалось гораздо быстрее. В связи с этим планируется и расширение команды.

А вот это вообще зашибись

-1
Real Slim Shady

Мавроди из мира компьютерных игр)

-6
AlexFullBeast
Мавроди из мира компьютерных игр)

Тут же не про Star Citizen

2
deronal

Это же не The Day Before, вы не туда пишете

0