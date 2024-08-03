На ПК вышел духовный наследник Jump King под названием Unrooted

Студия 85 Plus Games совместно со стримером Mizkif, являющимся совладельцем компании OTK, сообщили о выпуске платформера Unrooted на ПК. Среди основателей OTK также можно увидеть знаменитостей Twitch, таких как Asmongold, Emiru, Sodapoppin и других.

Платформер Unrooted теперь доступен для ПК, предлагая фанатам игр, подобных Jump King, новый увлекательный опыт. Игрокам предстоит управлять храбрым саженцем, прыгать по листьям, веткам и пчелам, стараясь достигнуть вершины карты, находить тайники и косметические предметы.

Кроме того, игра предлагает расслабляющую музыкальную атмосферу, встречи с необычными персонажами и живописные виды. До 16 августа в магазине Steam доступна скидка 25%, что позволяет приобрести Unrooted за 442 рубля.