на главную
об игре
Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 803 оценки

По словам надежного инсайдера, интерактивный хоррор Until Dawn выйдет на ПК

butcher69
Новости

Эта информация поступила от известного инсайдера billbil-kun, который доказал, что редко ошибается. В основном он известен по сливам информации об играх PS Plus и Game Pass до их официального анонса. Но он также предоставлял информацию и о других проектах, например он предоставил верную информацию про файтинге Mortal Kombat 1 до его официального анонса.

Until Dawn будет выпущена на PlayStation 5 и PC, хотя пока неясно, будут ли обе версии выпущены одновременно. По словам инсайдера, новая версия хоррора от Supermassive Games находится в разработке уже не менее года, но пока неясно, будет ли перед нами ремастер или полноценный ремейк оригинала 2015 года. По слухам, новая версия будет носить то же название, что и оригинальная игра.

Это, к сожалению, одна из тех частей информации, которая нам пока неизвестна. Если обратиться к названию новой версии, то можно предположить, что это будет, возможно, только графическое улучшение игры с использованием последних графических достижений как на PS5, так и на PC. Поэтому, не рискуя ошибиться, мы можем предположить, что это будет как минимум ремастер.

Анонс ожидается в ближайшие 15 дней.

42
16
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Давно пора. Хотелось бы и пройти.

15
ГАЗ-М20

Хорошая новость, не у всех есть плойка, а игруха хорошая.

7
AndruhaGruz

Отличная Игра. На PS4 два раза проходил. С удовольствием прошёл бы ещё пару раз на ПК.

5
Baka Mitai

неужели?! Было бы классно

0
PlacidFrazer

Да, очень надеюсь что это правда. Мне помню игра очень понравилась, на пс 4 играл. Особенно атмосферно было в психбольнице. Остальные части уже не такие.

0
Кирилл Друмов

Хоть игра и была уже пройдена, но все равно она стоит того чтобы пройти еще раз, очень даже хорошая и с приятной атмосферой

0
Евгений Кондратенко

Играл на плойке. Игра типичный американский хоррор про компашку стереотипных друзей. Из интересного только качество моделек. Они очень хороши. Вот только идет это все порой ниже 20 FPS. Хоррор тут это типичные скримеры-пугалки и резко падающие предметы. На ПК прошел бы с нормальным FPS. Посмотрим. Выпустили бы они ещё Order 1886 в 60 FPS на полный экран без этих дебильных полос и цены бы Sony небыло.

-1
Kenn1y

Там лишь в паре мест ФПС падал, а так все ок, на PS5 воообще в 60 ФПС работает.

4
FAHTOM Live

Возможно это и правда, в прошлом году студия пропустила год и не выпустила очередную игру

-1
Vavelo

неплохо)

-1
bysaturn

Давайте переносите все релизы с PS4, PS3. Все только рады будут.

-2
Zlobin_Evgeny

отлично годный проект, играл на пс4 очень зашел

-2
DenisVTR

Ну если он так сказал значит так и будет.

-2
alexerug

А этот же инсайдер что и бладборн каждый год обещает?

-2
DestryDes

Ого, так не обычно.

-2
Петр Стрельцов

С одной стороны не плохо, игра жирная и отмороженная, но гнусные и стереотипные персонажи Until Dawn и "моя хотеть" Bloodborne как то не особо восторгает...

-3