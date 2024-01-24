По словам надежного инсайдера, интерактивный хоррор Until Dawn выйдет на ПК

Эта информация поступила от известного инсайдера billbil-kun, который доказал, что редко ошибается. В основном он известен по сливам информации об играх PS Plus и Game Pass до их официального анонса. Но он также предоставлял информацию и о других проектах, например он предоставил верную информацию про файтинге Mortal Kombat 1 до его официального анонса.
Until Dawn будет выпущена на PlayStation 5 и PC, хотя пока неясно, будут ли обе версии выпущены одновременно. По словам инсайдера, новая версия хоррора от Supermassive Games находится в разработке уже не менее года, но пока неясно, будет ли перед нами ремастер или полноценный ремейк оригинала 2015 года. По слухам, новая версия будет носить то же название, что и оригинальная игра.
Это, к сожалению, одна из тех частей информации, которая нам пока неизвестна. Если обратиться к названию новой версии, то можно предположить, что это будет, возможно, только графическое улучшение игры с использованием последних графических достижений как на PS5, так и на PC. Поэтому, не рискуя ошибиться, мы можем предположить, что это будет как минимум ремастер.
Анонс ожидается в ближайшие 15 дней.
Давно пора. Хотелось бы и пройти.
Хорошая новость, не у всех есть плойка, а игруха хорошая.
Отличная Игра. На PS4 два раза проходил. С удовольствием прошёл бы ещё пару раз на ПК.
неужели?! Было бы классно
Да, очень надеюсь что это правда. Мне помню игра очень понравилась, на пс 4 играл. Особенно атмосферно было в психбольнице. Остальные части уже не такие.
Хоть игра и была уже пройдена, но все равно она стоит того чтобы пройти еще раз, очень даже хорошая и с приятной атмосферой
Играл на плойке. Игра типичный американский хоррор про компашку стереотипных друзей. Из интересного только качество моделек. Они очень хороши. Вот только идет это все порой ниже 20 FPS. Хоррор тут это типичные скримеры-пугалки и резко падающие предметы. На ПК прошел бы с нормальным FPS. Посмотрим. Выпустили бы они ещё Order 1886 в 60 FPS на полный экран без этих дебильных полос и цены бы Sony небыло.
Там лишь в паре мест ФПС падал, а так все ок, на PS5 воообще в 60 ФПС работает.
Возможно это и правда, в прошлом году студия пропустила год и не выпустила очередную игру
неплохо)
Давайте переносите все релизы с PS4, PS3. Все только рады будут.
отлично годный проект, играл на пс4 очень зашел
Ну если он так сказал значит так и будет.
А этот же инсайдер что и бладборн каждый год обещает?
Ого, так не обычно.
С одной стороны не плохо, игра жирная и отмороженная, но гнусные и стереотипные персонажи Until Dawn и "моя хотеть" Bloodborne как то не особо восторгает...