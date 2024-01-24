По словам надежного инсайдера, интерактивный хоррор Until Dawn выйдет на ПК

Эта информация поступила от известного инсайдера billbil-kun, который доказал, что редко ошибается. В основном он известен по сливам информации об играх PS Plus и Game Pass до их официального анонса. Но он также предоставлял информацию и о других проектах, например он предоставил верную информацию про файтинге Mortal Kombat 1 до его официального анонса.

Until Dawn будет выпущена на PlayStation 5 и PC, хотя пока неясно, будут ли обе версии выпущены одновременно. По словам инсайдера, новая версия хоррора от Supermassive Games находится в разработке уже не менее года, но пока неясно, будет ли перед нами ремастер или полноценный ремейк оригинала 2015 года. По слухам, новая версия будет носить то же название, что и оригинальная игра.

Это, к сожалению, одна из тех частей информации, которая нам пока неизвестна. Если обратиться к названию новой версии, то можно предположить, что это будет, возможно, только графическое улучшение игры с использованием последних графических достижений как на PS5, так и на PC. Поэтому, не рискуя ошибиться, мы можем предположить, что это будет как минимум ремастер.

Анонс ожидается в ближайшие 15 дней.