Создатели V Rising поделились более подробной информацией об уровнях сложности и другом

Stunlock Studios выпустила новый дневник разработчиков в преддверии запуска V Rising 1.0 на следующей неделе, в котором подробно описано, чего можно ожидать от новых режимов сложности игры, а также что произойдет с серверами и файлами сохранения ближе к запуску.

Еще в апреле Stunlock рассказала, что именно будет в V Rising 1.0, включая три новых уровня сложности: «Расслабленный», «Нормальный» и «Жесткий». В сегодняшнем новом дневнике разработчиков студия предоставляет новые подробности о том, что повлекут за собой эти режимы.

В расслабленном режиме урон от врагов и солнца будет уменьшен, кровь будет течь медленнее, а у боссов будет меньше здоровья. Вы уже знакомы с нормальным режимом, если раньше играли в V Rising.

Как и следовало ожидать, жестокий режим усиливает напряжение. Боссы имеют больше здоровья, наносят больше урона и имеют новые способности, на которые стоит обратить внимание, в то время как враги наносят гораздо больше урона. Однако, чтобы компенсировать эти изменения, добыча выпадает чаще «из всех источников», а долговечность вашего предмета также будет снижаться медленнее.

Также будут доступны дополнительные модульные настройки сложности, так что вы сможете настроить свой игровой процесс по своему усмотрению. Сложность можно изменить в любой момент, но вам придется перезапустить игру, чтобы изменения вступили в силу.

Помимо сложности, Stunlock также предоставляет информацию о том, чего можно ожидать от типов серверов V Rising, их обслуживания перед запуском и что вам следует делать с файлами сохранения. В поддерживаемых регионах будут доступны несколько официальных типов серверов, в том числе PvE- и PvP-серверы, рейдовые и брутальные варианты сложности и многое другое.

Кроме того, Stunlock сообщили, что вам следует играть с новым сохранением, если вы хотите испытать контент, доступный в патче 1.0 для V Rising (который будет включать в себя кроссовер с Castlevania, в котором вы сможете сразиться с легендарным Саймоном Бельмонтом). Вы по-прежнему сможете играть в свое старое сохранение благодаря новой ветке Steam, которую представляет Stunlock, но это сохранение не будет включать в себя ни одну из функций, представленных в версии 1.0.

V Rising 1.0 выйдет на ПК 8 мая. Серверы будут недоступны с 6 мая до этой даты. В этом году игра также должна выйти на PS5.