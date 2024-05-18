Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of Persia

Студия-разработчик Evil Empire опубликовала для сообщества третье видео, касающееся предстоящей The Rogue Prince of Persia, в котором она ответила на вопросы, касающиеся художественного направления игры.
С визуальной стороны разработчики вдохновлялись персидскими миниатюрами, в которых они ценили яркие цвета и ощущение, будто они пришли из сна. Чтобы придать больше глубины и выделить элементы игрового процесса, они также черпали вдохновение у франко-бельгийских художников графических романов, особенно у Мебиуса. Также было объяснено, что персидские художники «часто получали финансовую поддержку от королевской семьи, и это игра о принце Персии, поэтому чувство благородства, придаваемое этим стилем, было для нас стал естественным выбором для игры». Естественно, другие части сериала также были вдохновением, некоторые элементы были взяты из всех наиболее важных игр, таких как первая, вышедшая в 1989 году и The Sands of Time.
Говоря о саундтреке, выяснилось, что музыку для игры написал Асади, персидско-американский композитор электронной музыки, который сочетает традиционные персидские элементы с влияниями хип-хопа и трэпа. Музыка была создана, чтобы погрузить игрока в игровой мир и подтолкнуть его двигаться вперед.
Наконец, анимационные трейлеры были созданы LaCette, студией, создавшей сериал Primal. Трейлеры демонстрируют акробатические и боевые навыки принца, его решимость остановить вторжение гуннов и его сострадание к тем, кто нуждается в помощи.
The Rogue Prince of Persia выйдет в раннем доступе 27 мая 2024 года, только на ПК, после переноса из-за Hades 2. В будущем ожидаются и консольные версии, но мы пока о них ничего не знаtv, включая сроки. В заключение напоминаем, что Evil Empire — это студия, которая на протяжении многих лет занималась Dead Cells.
Ок стиль, но почему мы играем баклажаном
Ув. админы. Как акк свой удалить? Не нравится мне больше ваш сайт.