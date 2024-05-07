V Rising получает хорошие оценки критиков - у игры 85 баллов на Metacritic

Сегодня, за день до релиза, в сети появились оценки игры V Rising от студии Stunlock Studios, которая 2 года была в раннем доступе Steam.

Критики остались довольны игрой: средняя оценка игры на Metacritic составляет 85 баллов, на Opencritic - 81 балл. Журналисты хвалят отличную боевую систему, интересные схватки с боссами, и хороший баланс в игре. Разработчикам удалось хорошо отполировать игру к релизу. Журналисты отметили, что игра довольно сложная, даже несмотря на то, что к релизу игры разработчики добавили легкую сложность, поэтому подойдет не всем игрокам.

Среди минусов журналисты отмечают медленную раскачку игры, а так же примитивный сюжет, который фактически отсутствует.

Некоторые оценки игры:

IGN - 9/10

Wccftech - 9/10

CGMagazine - 9/10

PC Gamer - 89/100

MMORPG.com - 8/10

Shacknews - 7/10

IGN - 7/10

Релиз игры состоится 8 мая на PC. Так же планируется, что в этом году игра выйдет на PS5.