Объявлены дата выхода расширения Sunfire & Moonshadow для постапокалиптической ролевой игры Vagrus - The Riven Realms

Спустя целый год производства студия Lost Pilgrims, разработчик и издатель Vagrus - The Riven Realms, готова выпустить свое первое расширение: Sunfire & Moonshadow. Оно будет доступно 7 ноября. Расширение представляет собой платный загружаемый контент и представляет Бронзовую пустыню, новый обширный регион для исследования с множеством новых поселений, новыми врагами, которых нужно победить, новыми историями, частью которых можно стать, большим составом персонажей и новыми квестами, которые нужно выполнить, с помощью которых игроки смогут оставить свой след на континенте Зерин.

Наряду с расширением студия Lost Pilgrims также объявила о добавлении Season Pass, который позволит игрокам покупать как расширение, так и еще два контентных DLC, которые скоро появятся от разработчика. Сезонный абонемент позволит игрокам отправиться в дальнейшие приключения в Расколотых королевствах за пределами Бронзовой пустыни. Это позволит игрокам проявить ранний интерес к двум неанонсированным DLC, которые появятся после выхода их первого расширения, которое включает в себя добавление двух компаньонов в основную игру (выпуск запланирован на первую половину 2024 года) и еще одного нового региона с свежие новые механики и элементы в мире, с которыми можно взаимодействовать (выпуск запланирован на конец 2024 года).

Sunfire & Moonshadow, крупнейшая часть контента, включенная в Season Pass, будут расширять ранние темы и фракции, уже полностью реализованные в базовой игре. Он также представит новый, центральный конфликт, на котором игроки смогут сосредоточиться на фоне других историй, отличающихся от него, отправляя игроков по всему региону и обратно в их любимые локации в основной игре.