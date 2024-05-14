Для Valheim вышло крупное обновление Ashlands с новым мрачным биомом и жуткими монстрами

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчик Iron Gate объявили о выходе крупного обновления Ashlands для Valheim. Авторы игры вновь сотрудничали с BRIKK Animation для создания анимационного релизного трейлера, в котором говорится следующее: "Те, кто достаточно силен, чтобы претендовать на то, что принадлежит им по праву силы, теперь могут начать осаду Пепловых земель и их ужасного хозяина".

Биом не сдается и по-новому определяет, что такое сложность в Valheim. Хотя значительную часть вражеских сил составляют ожившие мертвецы здесь поджидают и куда более смертоносные враги. В отличие от своих живых сестер, Падшая Валькирия бродит в небе Пепловых земель, охваченная яростью, а чудовищный Морген рыщет по выжженной земле в поисках добычи, чтобы утолить свой вечный голод.

Мы не хотели просто выпустить еще один биом, но с огнем вместо тумана. В Пепловых землях должна чувствоваться борьба, и игрокам стоит ожидать испытаний. Каждый дюйм территории, на которую вы претендуете, должен быть заработан, а каждый аванпост должен быть укреплен, прежде чем вы решитесь углубиться. Мы вступаем на территорию эндшпиля, и игроки должны быть готовы к тому, что их ждет на глубоком Севере.

В игре с этим обновлением появились катапульты и тараны, а также новые меч, копье и арбалет. Все три предмета можно усовершенствовать с помощью драгоценных камней, придающих им силу природы, крови и бури. С полными примечаниями к патчу вы можете ознакомиться здесь.