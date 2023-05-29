Разработчики Valheim выступили с официальным заявлением о платных модах: "все моды должны быть бесплатны для всех" ©

Iron Gate, разработчики игры про исследование и выживание Valheim, выступили с официальным заявлением по поводу платных модов.

Разработчики выступают против платных модов и хотели бы, чтобы все авторы модов делали свои моды бесплатными для всех. Они понимают, что на это тратится много времени и сил, но подчеркивают, что поддержка авторов модов деньгами должна быть добровольной, а взимание денег "противоречит творческому и открытому духу моддинга как такового".

Вот полное обращение:

Привет, викинги!



В последнее время мы получаем много вопросов относительно модов и того, что мы как компания одобряем, а также того, что мы не одобряем. Поэтому мы решили немного прояснить ситуацию.



Прежде всего, хотя у нас нет официальной поддержки модов, мы очень рады видеть, что люди занимаются нашей игрой и создают для нее свои собственные моды. Нам очень приятно, что вы хотите быть креативными и добавлять свои собственные идеи! Отсутствие у Iron Gate официальной поддержки модов означает, что создание и использование модов осуществляется на ваш страх и риск, и что мы не можем гарантировать совместимость модов с новыми версиями игры.



Однако больше всего вопросов мы получаем о том, что моды стоят денег. Мы, конечно, понимаем, что вы тратите много времени на создание мода, и что вы, возможно, хотите получить за это финансовую компенсацию, но Iron Gate не одобряет закрытие модифицированного контента за платной стеной.



Мы считаем, что взимание денег за мод противоречит творческому и открытому духу моддинга как такового, и поэтому мы призываем всех авторов модов сделать свои моды бесплатно доступными для всех, кто хочет в них играть. Это должно касаться всего мода, а не только части мода, доступной бесплатно, в то время как другая часть мода стоит денег. Если вы хотите выразить свою признательность автору мода, вы, конечно, можете поддержать его добровольным пожертвованием, но мы не хотим, чтобы оплата была обязательным условием доступа к моду.



Кроме того, мы будем очень признательны, если моды будут четко указывать, что они являются неофициальными модами, как в игре, так и на любом сайте, где мод доступен. Иногда вступление на выделенный сервер с модом автоматически вызывает загрузку мода, и мы просто хотим избежать путаницы для игроков, чтобы они могли знать, играют они в игру с модом или нет. В Valheim уже есть соответствующая функция: вы можете просто включить в игре всплывающее окно, которое сообщит игроку, что в его игре установлен мод.



Спасибо всем, кто принял во внимание наши пожелания!