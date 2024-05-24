ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Valiant Hearts: Coming Home 31.01.2023
Адвенчура, Логические
7.7 44 оценки

Valiant Hearts: Coming Home стала доступна в Steam и Epic Games Store

monk70
Новости

Продолжение Valiant Hearts: The Great War, изображающее неизвестных героев Первой мировой войны, Valiant Hearts: Coming Home была впервые выпущена для подписчиков Netflix в январе прошлого года, а продажи ПК в Ubisoft Connect и консольных версий начались в марте этого года. Сегодня Ubisoft объявила, что версия для ПК стала доступна в Steam и Epic Games Store.

Valiant Hearts: Coming Home, разработанная совместно основной командой Ubisoft Montpellier, создавшей оригинал, и Old Skull Games, включает в себя четырех персонажей, которые противостоят сокрушительным последствиям войны, с темами дружбы, выживания и жертвенности. Драматическая повествовательная игра, рассказывающая историю персонажа, геймплей которой сочетает в себе исследования, головоломки и действия, а также появление любимого пса Уолта.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Вот теперь можно и ознакомиться

0
saa0891

Первая часть была шикарным 2D квестом с оригинальным дизайном (даже захотелось опять поставит и пройти), это тоже можно будет заценить.

Valiant Hearts: Coming Home стала доступна в Steam

Как же меня всегда забавляет это сочетание.

0
Punisher1

Даже в egs вышла вместе со steam Ubisoft что-то новое . Странно что не экск egs 🤣🤣🤣

-1
muxamor2011

Без озвучки там ловить вообще нечего. в ней была вся соль.
А без богоподобного исполнения Ярославцева в роли диктора, так вообще можно было и не делать игру.
R.I.P.

-2