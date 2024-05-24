Valiant Hearts: Coming Home стала доступна в Steam и Epic Games Store

Valiant Hearts: Coming Home переносит игроков в мир, полный героизма, самопожертвования и человеческой стойкости на фоне ужасов войны. Действие разворачивается после событий Valiant Hearts: The Great War, и на этот раз история дополняется новыми персонажами, каждый из которых имеет свою уникальную роль в повествовании.

Игрокам предстоит взять на себя роль четырёх героев, чьи судьбы переплетаются в ходе сюжета. Джеймс, брат отважного Фредди, позволит вам погрузиться в историю знаменитых «Адских бойцов из Гарлема». Вы будете сражаться плечом к плечу с этими храбрыми солдатами, узнавая об их подвигах и жертвах.

Загадочный Джордж, блестящий и находчивый пилот, даст вам возможность помогать Союзным войскам с высоты птичьего полёта. Вы станете свидетелем хаоса, разворачивающегося на земле, и примете участие в воздушных сражениях, которые могут изменить ход войны.

Эрнст, немецкий водолаз, против своей воли втянутый в великий военный конфликт, покажет вам другую сторону войны. Через его историю вы увидите, как простые люди становятся пешками в играх власть имущих и как они пытаются сохранить свою человечность в нечеловеческих условиях.

И, конечно же, вы снова встретитесь с Анной, чьё стремление спасать жизни не угасает даже перед лицом невзгод. Вместе с ней вы будете помогать раненым и пострадавшим, проявляя сострадание и милосердие в мире, охваченном войной.

По ходу игры вы будете решать разнообразные головоломки, требующие смекалки и наблюдательности. Вам предстоит красться в стане врага, проявляя скрытность и тактическое мышление. В воздушных сражениях вам понадобится быстрота реакции и умение принимать решения под давлением. А в моменты затишья вы сможете заняться лечением раненых и даже сыграть на музыкальных инструментах, привнося в игру элементы творчества и душевности.