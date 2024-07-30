Профессиональный игрок Valorant возмущён качеством компьютеров на турнирах Riot Games

Тайсон «TenZ» Нго, профессиональный игрок Valorant из команды Sentinels, открыто выразил своё недовольство качеством компьютерного оборудования на турнирах, организуемых Riot Games.

«Я никогда не пойму, почему Riot так сильно экономит на компьютерах для турниров», — заявил Нго, привлекая внимание к проблеме, которая, по его мнению, подрывает качество соревнований.

TenZ провёл параллель между турнирами по Valorant и чемпионатами по Counter-Strike. В то время как CS-турниры, организуемые различными компаниями и спонсорами, обеспечивают участников передовым оборудованием, Riot Games, по словам Нго, стремится максимально сократить расходы на технику.

«Если даже я могу себе собрать хороший компьютер, почему Riot не может?» — недоумевает киберспортсмен.

Нго также высказал предположение, что Riot использует для турниров по Valorant те же компьютеры, что и для соревнований по League of Legends — игре, известной своими низкими системными требованиями. «Они просто экономят», — резюмировал TenZ.