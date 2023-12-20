В Valorant скоро может появиться первое новое оружие

Valorant с 2020 года сформировала активную базу поклонников и регулярно присутствует на международной киберспортивной арене. Разработчики из студии Riot Games часто выпускают различные обновления, однако в них практически нет нового контента. Особенно это чувствуется в арсенале оружия, но скоро все может измениться. Недавние слухи указывают на то, что в Valorant впервые могут добавить новое оружие и это должно случиться уже скоро.
Согласно недавней утечке, это будет снайперская винтовка, занимающая промежуточное положение между Marshal и Operator по стоимости и обладающая некоторыми функциями, схожими с Shorty. Однако более свежая информация подразумевает, что это оружие появится в Эпизоде 8, который стартует 10 января 2024 года.
В предполагаемой утечке предполагается, что цена нового оружия в Valorant составит 2400 кредитов. Если верить этим инсайдам, новая снайперская винтовка будет способна одним выстрелом стрелять сразу двумя пулями. При успешном попадании, оружие может нанести около 140 единиц урона по телу, делая его довольно грозным оружием."