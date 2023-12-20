В Valorant скоро может появиться первое новое оружие

Многопользовательский тактический шутер, объединивший в себе лучшие черты киберспортивных дисциплин. Игроки соревнуются друг с другом в командах по пять человек, используя уникальные умения предложенных агентов.

Ключом к победе здесь является слаженность действий и взаимопонимание внутри команды. Каждый раунд предоставляет множество вариантов стратегий как для атакующей, так и для обороняющейся стороны. Чтобы одержать верх, придётся проявить смекалку, мастерство владения оружием и умение быстро принимать решения.

Игра располагает разными режимами, позволяющими испытать себя как в рейтинговых матчах, так и в более динамичном казуальном формате. Для каждого найдётся подходящий уровень сложности и вызов.

Отдельного внимания заслуживает разнообразие играбельных персонажей. Каждый агент обладает уникальным набором способностей, меняющих подходы к бою. Эти различия позволяют найти свой стиль, подходящий именно вам.