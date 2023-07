Vampire Survivors спасла своего создателя от работы над мобильными азартными играми ©

В последнем документальном фильме YouTube-канала Noclip команда взяла интервью у членов poncle, включая создателя Vampire Survivors Луку Галанте, об истории разработки прорывного инди-шутера 2022 года, который начинался как творческая отдушина для Галанте после его основной работы над мобильной азартной игрой.

Галанте по понятным причинам дорожит своей частной жизнью и предоставил для документального фильма только аудиоинтервью. В остальном же в видеоролике он представлен маленькой куклой Дракулы в стиле Маппетов. После детства, которое прошло под знаком диковинок Commodore 64, а затем и оригинальной PlayStation, Галанте эмигрировал в Англию, чтобы сделать карьеру в области игр.

Он начал с работы в сфере общественного питания, затем попробовал себя в других видах игровой индустрии, но, похоже, большую часть своей карьеры до выхода Vampire Survivors провел в компании, создававшей слот-игры для мобильных телефонов. В условиях стабильной, но творчески не насыщенной работы Галанте нашел выход в более экспрессивной разработке игр в свободное время.

Некоторое время Галанте посвятил изнурительному графику, работая по ночам над ролевой игрой на базе Unity, а затем сбавил обороты и начал работу над Vampire Survivors как более интересным проектом на Java, не требующим больших затрат. Бывший коллега, ныне сотрудничающий с Галанте в компании poncle, Сэм МакГарри, рассказывает, как их коллеги не могли оторваться от прототипа Vampire Survivors во время демонстрации хобби-проекта у своего бывшего работодателя.

Что касается убийственной цены Vampire Survivors и ее стремительного успеха, то Галанте сказал, что "цена на нее была не умной, а справедливой", отметив, что, хотя он сам предпочитает более дешевые игры в Steam, он хотел, чтобы цена отражала изначальную конструкцию Vampire Survivors и использование спрайтов из магазина активов. Изначально Vampire Survivors вышла всего за 3 доллара, а затем, по мере добавления нового контента и функций, цена выросла до пяти долларов.

На этом история Галанте, poncle и Vampire Survivors не заканчивается. Последнее платное DLC к игре, Tides of the Foscari, вышло в апреле, а последнее бесплатное обновление poncle анонсировала на выставке PC Gaming Show, после чего оно стало доступно 12 июня. В сообщении, сопровождающем выход Tides of the Foscari, Галанте заявил: "Мы закончим с VS по-настоящему только тогда, когда мне - или вам - это надоест".