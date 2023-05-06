Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
9.1 1 500 оценок

Тим Кейн: "Из Vampire: The Masquerade вырезали мультиплеер в духе CS"

dear mum
Новости
Игроки должны были поделиться на команды вампиров и охотников за кровопийцами
Игроки должны были поделиться на команды вампиров и охотников за кровопийцами

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines вырезали из игры мультиплеер, об этом сообщил геймдизайнер Тим Кейн в своем YouTube-канале. По его словам, у студии не хватило времени, чтобы добавить все идеи, среди которых также было несколько локаций.

При работе над мультиплеерным режимом Troika Games ориентировалась на Counter-Strike. В нем должны были сражаться команды вампиров и охотников на вампиров. Кровопийцы должны были выбирать клан с определенными навыками, а охотники — экипировку. Бомбу в режиме заменял древний вампир в саркофаге, которого команде упырей необходимо было выпустить на свободу. Охотники должны были уничтожить гроб.

Кейн отметил, что из-за нехватки времени Activision передала режим другой команде, а та решила полностью переделать его. В итоге было принято решение вырезать режим.

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