Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поделились детализированными и мрачными концептами игры

Студия The Chinese Room продолжает активно работать над созданием долгожданного сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines. До релиза ожидаемого ролевого экшена про вампиров остается еще год, но разработчикам уже не терпится поделиться с игроками более подробным взглядом на мрачный мир, который им удалось создать. Для этого они предлагают ознакомиться с новой порцией детализированных концепт-артов Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Представленные иллюстрации показывают лишь черновой взгляд на будущий мир Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, однако уже на этом этапе можно проследить, как сильно разработчики уделяют внимание мелочам. Такой детализации в концептах игры мы обязаны новой технологии, которую используют художники в The Chinese Room.
Старший концепт-художник The Chinese Room Мишель Нучера сообщает, что его цель и цель его подразделения состоит в том, чтобы предоставить разработчикам проработанные изображения. Это помогает им увидеть, какой должна быть локация, персонаж, освещение и другие эффекты в сцене для создания мрачного нео-нуарного окружения.
Мы стараемся, чтобы наши концепции были привязаны к реальному миру, но при этом стараемся довести реальность до предела (как всегда советует наш арт-директор Джон Маккормак), чтобы игрок мог испытать нечто неожиданное и невиданное ранее.
— говорит концепт-художник The Chinese Room, Мишель Нучера.
Для создания таких правдоподобных концептов художники используют встроенные инструменты графического движка Unreal Engine 5. Он позволяет разработчикам повторно использовать уже отработанные активы и сразу применять к изображениям продвинутые эффекты, что подчеркивает идею создания атмосферного мира.
Я думаю, что создание концептов в Unreal — это будущее концепт-арта. Многие концепт-художники расширяют свой набор навыков, изучая этот фантастический инструмент. Возможность создать сцену в реальном времени, по которой ваши режиссеры смогут перемещаться и давать вам живую обратную связь, бесценна и делает игру лучше.
— подводит итог Мишель Нучера, старший концепт-художник The Chinese Room.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна выйти на ПК и консолях осенью следующего года.
Разработка находится на стадии концепт-артов
Эти локации должны украсить секси-вампирши иначе не канон
Не будет такого, в угоду фемлосрани защемлённой.
ИИ?
Они заново её делают? там же вроде и трейлер был и дата выхода, где это всё?
Чувствую будет игра режим ходьбы.
Радует, что вообще хоть какие-то работы ведутся, первый маскарад оставил след в геймерской душе, ночной город, музыка, вампирское закулисье, по артам впечатления пока смешанные, какая-то зелень в освещении помещений (будто в каждой комнате некроманты зеленую магию вытворяют), какие-то ребята укомплектованные до зубов, пропадает то чувство одинокого вампира в ночи, гуляющего по тому времени в современном ночном городе и попутно заглядывающего в тёмные тайные уголки, где творится всякая дичь. Но пока рано делать выводы, хочется верить, что будет лучше и без фанатизма.
При просмотре концепт-артов у меня возникло ощущение, что смотрю на серию Batman Arkham, может ли это значить, что они попытаются сделать там такую боевку как в Бэтмене!? Но вообще в целом, главное чтобы не перемудрили
Так уже показывали в трейлере боевку. Как по мне очень похоже на dying light
Да, я видел, тут согласен т.к. от 3 лица еще показывали, но в первой части была возможность переключать между видами от 1 и 3 лица.
Там что вышки будут как в фар край?) на третьем фото
Колхоз