Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поделились детализированными и мрачными концептами игры

Студия The Chinese Room продолжает активно работать над созданием долгожданного сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines. До релиза ожидаемого ролевого экшена про вампиров остается еще год, но разработчикам уже не терпится поделиться с игроками более подробным взглядом на мрачный мир, который им удалось создать. Для этого они предлагают ознакомиться с новой порцией детализированных концепт-артов Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Представленные иллюстрации показывают лишь черновой взгляд на будущий мир Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, однако уже на этом этапе можно проследить, как сильно разработчики уделяют внимание мелочам. Такой детализации в концептах игры мы обязаны новой технологии, которую используют художники в The Chinese Room.

Старший концепт-художник The Chinese Room Мишель Нучера сообщает, что его цель и цель его подразделения состоит в том, чтобы предоставить разработчикам проработанные изображения. Это помогает им увидеть, какой должна быть локация, персонаж, освещение и другие эффекты в сцене для создания мрачного нео-нуарного окружения.

Мы стараемся, чтобы наши концепции были привязаны к реальному миру, но при этом стараемся довести реальность до предела (как всегда советует наш арт-директор Джон Маккормак), чтобы игрок мог испытать нечто неожиданное и невиданное ранее.

— говорит концепт-художник The Chinese Room, Мишель Нучера.

Для создания таких правдоподобных концептов художники используют встроенные инструменты графического движка Unreal Engine 5. Он позволяет разработчикам повторно использовать уже отработанные активы и сразу применять к изображениям продвинутые эффекты, что подчеркивает идею создания атмосферного мира.

Я думаю, что создание концептов в Unreal — это будущее концепт-арта. Многие концепт-художники расширяют свой набор навыков, изучая этот фантастический инструмент. Возможность создать сцену в реальном времени, по которой ваши режиссеры смогут перемещаться и давать вам живую обратную связь, бесценна и делает игру лучше.

— подводит итог Мишель Нучера, старший концепт-художник The Chinese Room.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна выйти на ПК и консолях осенью следующего года.