Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подробнее рассказали о клане Бруха

С выходом Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 в этом году The Chinese Room продолжает делиться подробностями об игре, сегодня давая нам возможность лучше взглянуть на один из кланов: Бруха. Эти любящие кожу вампиры — бунтовщики вампирского общества и были первым кланом, раскрытым обеими лабораториями Hardsuit Labs в оригинальном воплощении сиквела, а также The Chinese Room.

Выбор вампа Бруха означает, что вы будете бойцом на передовой с дерьмовым характером, всегда ищущим остатки. Бруха изначально были учеными-воинами, но в современном мире они больше известны своей порывистостью и вспыльчивостью. Ожидайте очень откровенного стиля игры.

Способности Бруха включают в себя Провокацию, когда вы сверхъестественным образом заставляете своих врагов атаковать вас, что способствует получению большего урона; Рывок, который позволяет вам броситься вперед, хватая всех, с кем вы сталкиваетесь, и превращая их в таран; Удары молнии, позволяющие наносить шквал ударов по множеству врагов; и Землетрясение, когда вы ударяете по земле и отправляете врагов в полет.

Это не единственные ваши трюки. Жестокость — это пассивная способность клана, которая после кормления сделает вас сильнее за счет усиления ваших атак. Между тем, распыление — это перк клана, который означает, что вы можете убить врага, не питаясь, и при этом получить мощные преимущества от большого напитка.

Конечно, Bloodlines 2 — это не только драки. Там тоже нужно пообщаться. Персонажи, знающие репутацию вашего клана, будут ожидать от вас вспыльчивого характера, и хотя Файр будет иметь доступ к враждебным диалогам независимо от клана, у вампира Бруха будут уникальные возможности всколыхнуть ситуацию. Однако разработчик отмечает, что вы все равно можете играть против типажа и что персонажи отреагируют на вашу неожиданную холодность.

Если вы чувствуете жажду, пока бродите по улицам ночью, вы также можете использовать свою способность влияния, чтобы разжечь мирных жителей, заставив их преследовать вас в тихом месте, где вы можете вкусно поужинать, не заметив этого, — помогая вам, чтобы не нарушить Маскарад.