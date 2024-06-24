Подробности грядущего обновления 1.7 для Victoria 3

Компания Paradox Interactive анонсировала детали предстоящего бесплатного обновления 1.7 для игры Victoria 3. Это обновление будет выпущено одновременно с дополнением Sphere of Influence и принесет значительные изменения и улучшения в игровой процесс.

Ключевые особенности обновления 1.7

Новые исторические личности: В игру будет добавлено почти 100 новых исторических персонажей, что значительно расширит историческую глубину и разнообразие событий.

Новые функции: Обновление включает ряд новых функций, которые улучшат игровой процесс и предоставят игрокам больше возможностей для управления своими государствами

Переработка механик: Множество существующих механик игры будет переработано, чтобы сделать игру более сбалансированной и увлекательной.

Обновление 1.7 и дополнение Sphere of Influence: Ключевые особенности

Введение новой записи в журнале для непризнанных крупных держав. Это позволяет таким державам получить статус великой державы через дипломатические действия.

Вкладка для управления вассалами получила обновление. Также улучшены контекстные меню, что делает взаимодействие с дипломатическими аспектами более удобным.

Добавлен реестр зданий с подробной информацией и фильтрами для удобной навигации.

Система движения товаров была переработана и теперь включает визуальное отображение на карте.

Введены "Дипломатические катализаторы" — события, которые влияют на формирование политических лобби.

Добавлена система "Экономической зависимости" для вассальных государств.

Теперь здания могут принадлежать рабочим, частным лицам или государству.**Описание**: Теперь здания могут принадлежать рабочим, частным лицам или государству.

Обновление 1.7 и дополнение Sphere of Influence выходят сегодня, 24 июня. Полный список изменений доступен в дневнике разработчиков №122.