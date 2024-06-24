Подробности грядущего обновления 1.7 для Victoria 3

Компания Paradox Interactive анонсировала детали предстоящего бесплатного обновления 1.7 для игры Victoria 3. Это обновление будет выпущено одновременно с дополнением Sphere of Influence и принесет значительные изменения и улучшения в игровой процесс.
Ключевые особенности обновления 1.7
- Новые исторические личности: В игру будет добавлено почти 100 новых исторических персонажей, что значительно расширит историческую глубину и разнообразие событий.
- Новые функции: Обновление включает ряд новых функций, которые улучшат игровой процесс и предоставят игрокам больше возможностей для управления своими государствами
- Переработка механик: Множество существующих механик игры будет переработано, чтобы сделать игру более сбалансированной и увлекательной.
Обновление 1.7 и дополнение Sphere of Influence: Ключевые особенности
- Введение новой записи в журнале для непризнанных крупных держав. Это позволяет таким державам получить статус великой державы через дипломатические действия.
- Вкладка для управления вассалами получила обновление. Также улучшены контекстные меню, что делает взаимодействие с дипломатическими аспектами более удобным.
- Добавлен реестр зданий с подробной информацией и фильтрами для удобной навигации.
- Система движения товаров была переработана и теперь включает визуальное отображение на карте.
- Введены "Дипломатические катализаторы" — события, которые влияют на формирование политических лобби.
- Добавлена система "Экономической зависимости" для вассальных государств.
- Теперь здания могут принадлежать рабочим, частным лицам или государству.**Описание**: Теперь здания могут принадлежать рабочим, частным лицам или государству.
Обновление 1.7 и дополнение Sphere of Influence выходят сегодня, 24 июня. Полный список изменений доступен в дневнике разработчиков №122.
Чет я не понял эту игру. Прошёл за Сербию, но почти ничего захватить не вышло. Россия помогать в войне не хочет, хотя исторически только с её помощью и должен был всё своё отвоевать. Пробовал даже менять страну на Россию, чтоб вступить в войну, но как только переключаюсь обратно, она выходит из войны. Просто всю игру строил заводы, да и всё.
наконецто можно не захватывать страны ради ресурсов