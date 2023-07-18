Сюрреалистическая головоломка от первого лица Viewfinder стала доступна на ПК и PlayStation 5 ©

Игра Viewfinder стала доступна сегодня, 18 июля 2023 года, на PlayStation 5 и PC через Steam. Издательство Thunderful представило эту игру на прошлогодней церемонии Game Awards.

Viewfinder - это головоломка от первого лица с оптическими иллюзиями, с помощью которых можно изменять окружающий мир.

Для изменения окружающего мира игрок использует в основном фотографии, а также картины, рисунки, открытки и т.д. Реализацией этого специфического визуального опыта занималась шотландская студия Sad Owl Studios. Выход игры Viewfinder сопровождался выпуском типичного релизного трейлера, который вы можете увидеть ниже.