Инсайдер раскрыл несколько новых подробностей о новых Virtua Fighter и Streets of Rage

Известный инсайдер Midori, который считается весьма надежным, когда речь заходит о делах, связанных с Sega и Atlus, сообщил некоторые подробности о том, какими должны быть новые главы Virtua Fighter и Streets of Rage, находящиеся в разработке.

Как мы уже видели, Sega планирует начать этап перезапуска своих исторических брендов, включая ремейки, ремастеры, но также и совершенно новые главы нескольких известных серий, и среди них также Virtua Fighter и Streets of Rage, которые должны получить современные игры, настоящие новые главы.

Впрочем, точной информации на этот счет пока не хватает, так что даже эти мелкие детали могут оказаться полезными для тех, кто ждет новостей о том, что готовит Sega.

Что ж, похоже, что новая Streets of Rage - это аутсорсинговый проект, разработка которого поручена канадской команде Komi Games, по данным Midori, студии, ранее работавшей над Mighty Fight Federation, но больше никакой информации на данный момент нет.

Что касается Virtua Fighter, то она должна разрабатываться силами Sega и стать крупным проектом для компании. По словам инсайдера, разработкой занимается команда, в которую также входят некоторые из авторов предыдущих частей серии.

Ожидается, что новый Virtua Fighter будет представлен позже в этом году, но это может занять некоторое время, поэтому не исключено, что для расширенного анонса игра отправится на Tokyo Game Show 2024 в сентябре, по крайней мере, для более детальной демонстрации.