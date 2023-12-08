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Visions of Mana 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая
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Visions of Mana анонсирована для PlayStation, Xbox и PC в 2024 году

butcher69
Новости

Во время церемонии The Game Awards 2023 компания Square Enix анонсировала новую игру по мотивам Mana под названием Visions of Mana для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam в 2024 году.

Это совершенно новая ролевая игра по франшизе Mana, которая отправит игроков в новое путешествие вместе с главным героем Вэлом, "стражем душ, призванным защищать своего друга детства, который был избран фаэри в качестве Алма Огня, чтобы отправиться к Древу Маны и восстановить поток маны".

Продюсер серии Mana Масару Оямада заявил следующее:

Я очень рад, что наконец-то могу представить Visions of Mana, первую за последние пятнадцать лет основную часть серии Mana. Команда разработчиков упорно трудилась над тем, чтобы Visions of Mana оставалась верной серии, которую знают и любят игроки, и в то же время предлагала фанатам и новичкам новый опыт с совершенно новой историей, персонажами и геймплейными механиками. Нам не терпится поскорее поделиться с вами подробностями об игре.
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