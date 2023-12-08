Visions of Mana анонсирована для PlayStation, Xbox и PC в 2024 году

Во время церемонии The Game Awards 2023 компания Square Enix анонсировала новую игру по мотивам Mana под названием Visions of Mana для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Windows и Steam в 2024 году.

Это совершенно новая ролевая игра по франшизе Mana, которая отправит игроков в новое путешествие вместе с главным героем Вэлом, "стражем душ, призванным защищать своего друга детства, который был избран фаэри в качестве Алма Огня, чтобы отправиться к Древу Маны и восстановить поток маны".

Продюсер серии Mana Масару Оямада заявил следующее:

Я очень рад, что наконец-то могу представить Visions of Mana, первую за последние пятнадцать лет основную часть серии Mana. Команда разработчиков упорно трудилась над тем, чтобы Visions of Mana оставалась верной серии, которую знают и любят игроки, и в то же время предлагала фанатам и новичкам новый опыт с совершенно новой историей, персонажами и геймплейными механиками. Нам не терпится поскорее поделиться с вами подробностями об игре.