Первую главу психологического хоррора The Voidness можно опробовать бесплатно ©

Студия Steelkrill Studio, ответственная за разработку жуткого психологического хоррора The Voidness, решила дать игрокам опробовать первую главу бесплатно. Прямо сейчас любой желающий пощекотать свои нервишки может обратиться к официальному сайту, где есть возможность скачать игру в архиве. При нажатии “Загрузить” вы увидите окошко с предложением пожертвовать 2 доллара, но можно просто нажать “Нет спасибо” и продолжить загрузку.

Для тех, кому понравится игровой процесс, состоящий в основном из сканирования местности при помощи устройства LIDAR, хоррор The Voidness можно приобрести на площадке Steam в раннем доступе за 460 рублей.

The Voidness — это научно-фантастический психологический хоррор, действие которого происходит в тьме, и единственная возможность видеть — это осматривать карту с помощью сканирующего устройства. Игрокам предстоит исследовать локацию, дабы узнать о том, что здесь вообще произошло. Стоит всегда помнить, что в темноте скрывается нечто. Авторы отмечают, что новая игра имеет дух хоррора Silent Hill 4: The Room, поэтому в ней можно встретить множество загадок на пути к цели.