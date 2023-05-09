Необычная выживалка на межпространственном поезде Voidtrain стала доступна в Steam ©

После двух лет эксклюзивности в EGS, Voidtrain стала доступна Steam. Игра все еще в раннем доступе, который, как ожидается, будет развиваться в течение следующих месяцев, с целью появления версии 1.0 через некоторое время.

Главным в Voidtrain является тема переделки и модернизации поезда, который служит основой для персонажей. Пролог и первая глава сюжетной кампании доступны для всех желающих за 899 рублей.

В ближайшее время проект получит свежие мини-игры, новых существ Войда, улучшения боя и ИИ и, самое главное, вторую сюжетную главу в ближайшие недели. Полноценный релиз планируется в 2024 года. Игра доступна с текстовым переводом на русский.