Надежный инсайдер раскрыл детали неанонсированного экшена от третьего лица The Walking Dead Destinies ©

Надежнейший инсайдер billbil-kun опубликовал первую информацию о новой игре The Walking Dead: Destinies. Начал он с того, что еще в январе пользователь Reddit с ником LongJonSilver заметил подачу заявки на регистрацию торговой марки с таким названием. Однако теперь billbil-kun получил более подробную информацию и даже увидел несколько скриншотов, но не стал публиковать их по соображениям авторского права.

Предполагается, что это будет приключенческий экшен от третьего лица, и мы сможем влиять на события, известные по сериалу AMC. Точнее, предположительно на события из первых четырех сезонов. По словам billbil-kun, можно будет убить героя или, наоборот, спасти злодея. Главным героем является Рик Граймс, за которого и возьмутся игроки. Вместе с ним нам предстоит посетить Атланту, ферму, тюрьму или Вудбери. В борьбе с зомби мы будем использовать различное оружие, включая револьвер, дробовик и даже катану.

Нам нужно собрать ресурсы, запастись провизией и, возможно, построить лагерь. В игре мы создадим свою команду из более чем 15 знакомых персонажей. Среди них должны быть Шейн, Мишонн, Дэрил, Мерл, Кэрол, Карл, Лори, Гленн и Ти-Дог. По данным billbil-kun, это мультиплатформенная игра, которая поступит на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. Предполагается, что она выйдет 14 ноября. Он не знает точно, но уверен, что она точно выйдет этой осенью.

Ожидается, что на всех платформах игра будет продаваться по цене 50 евро и 50 долларов. Издавать игру будет компания GameMill Entertainment. И вот здесь уже можно охладить свои фантазии - последней известной игрой этой компании была новая игра про Кинг-Конга под названием Skull Island Rise of Kong. Несмотря на то, что это игра по лицензии, амбиции у нее, мягко говоря, не очень высокие. А учитывая портфолио GameMill и установленный ценник, будет неудивительно, если The Walking Dead: Destinies тоже не будет стремиться в высшую лигу.

Пока не известно, кто разрабатывает игру, и когда она будет официально анонсирована. Но есть прямое предположение, что это произойдет на предстоящей выставке Gamescom.