Состоялся официальный анонс экшена The Walking Dead: Destinies для ПК и консолей

Инсайдер billbil-kun в очередной раз оказался прав, ведь компании GameMill Entertainment и AMC официально анонсировали новую игру во вселенной "Ходячих мертвецов" под названием The Walking Dead: Destinies. Это приключенческий экшен с видом от третьего лица, в котором ваш выбор может изменить сюжет 1-4 сезонов популярного телесериала. Игра разрабатывается для всех основных платформ (ПК через Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch).
В начале игры вы будете играть за Рика Граймса и посетите ключевые места из сериала, такие как ферма Грина, тюрьма, Вудбери и Атланта. GameMill обещает, что вы сможете "прокладывать свой собственный путь через события сериала", когда придете к определенным ключевым моментам выбора, которые могут определить, кто будет жить, а кто умрет, причем этот выбор может отличаться от того, как все происходило в сериале.
В Destinies будут участвовать более десятка персонажей из сериала AMC, включая Шейна, Мишонн, Кэрол, Дэрила, вышеупомянутого Рика и других. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями, и вам придется управлять своими ресурсами, включая ограниченное количество оружия (например, летучие мыши, катаны, револьверы, дробовики и арбалеты) и боеприпасов.
А вы уверены, что эта игра 2023-го года? Может 2013-го? Судя по графике и анимациям...
Скорее 2003!)
геймплей про изменение сюжета, вариативность, какая графика? у бг3 ультра современная картинка?
неееее 93 года
К сожалению, судя по трейлеру - игра не первой свежести. Походит на игру с 2008 по 2013 год. Но фишка с изменением истории - это очень круто.
Как же это плохо
цена такой иигре 100р
Какой ужас ,ппц просто )
это печально
Дёшево конечно пипец, но оно и не удивительно. Так как играм по ходячим не особо везёт. Самый прикол что такая игра давно напрашивалась, посмотрим как оно будет на релизе. Может её техническое состояние будет единственным минусом, а в остальном вполне годно
Как то не знаю, мне плевать на устаревшую графику, но повторение сериала в игре, разве это то что хотят игроки?
А почему бы и нет. Игра в открытом или около того локациям, с возможностью изменить сюжет сериала, как например в трейлере показали убийство Рика Шоном. В целом кроме её визуала и анимаций, короче исполнения технического характера вполне интересная задумка
Почему создаётся впечаетление что это снимали на хромакей?как они умудрились добится такого эффекта в компьютерной игре?:) с 15 секунды
Это ужасно, что аж смеюсь сижу))
Не покидало ощущение, что будто кого-то натянули на 3D модельку, как будто бы Драйв смотрю)