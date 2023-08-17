Состоялся официальный анонс экшена The Walking Dead: Destinies для ПК и консолей ©

Инсайдер billbil-kun в очередной раз оказался прав, ведь компании GameMill Entertainment и AMC официально анонсировали новую игру во вселенной "Ходячих мертвецов" под названием The Walking Dead: Destinies. Это приключенческий экшен с видом от третьего лица, в котором ваш выбор может изменить сюжет 1-4 сезонов популярного телесериала. Игра разрабатывается для всех основных платформ (ПК через Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch).

В начале игры вы будете играть за Рика Граймса и посетите ключевые места из сериала, такие как ферма Грина, тюрьма, Вудбери и Атланта. GameMill обещает, что вы сможете "прокладывать свой собственный путь через события сериала", когда придете к определенным ключевым моментам выбора, которые могут определить, кто будет жить, а кто умрет, причем этот выбор может отличаться от того, как все происходило в сериале.

В Destinies будут участвовать более десятка персонажей из сериала AMC, включая Шейна, Мишонн, Кэрол, Дэрила, вышеупомянутого Рика и других. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями, и вам придется управлять своими ресурсами, включая ограниченное количество оружия (например, летучие мыши, катаны, револьверы, дробовики и арбалеты) и боеприпасов.