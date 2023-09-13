Релизный трейлер ролевой игры в стиле Уся Wandering Sword, которая выйдет 15 сентября

Издатель Spiral Up Games и разработчик The Swordman Studio выпустили стартовый трейлер ролевой игры Wandering Sword в стиле Уся, которая выйдет на ПК в Steam 15 сентября.
Wandering Sword предлагает уникальную ролевую игру, прекрасно сочетающую пиксельную графику с глубоким очарованием древней китайской культуры боевых искусств. Погрузитесь в захватывающую историю молодого фехтовальщика, втянутого в междоусобицу. Исследуйте обширный мир, проиллюстрированный потрясающей пиксельной графикой: от шумных городов до живописных пейзажей. Устанавливайте связи с другими мастерами боевых искусств, протягивайте руку помощи нуждающимся и оттачивайте разнообразные навыки боевых искусств и оружия. Шагните навстречу своей судьбе и встаньте на путь, чтобы стать легендарным мастером Уся, которым вам суждено стать.
Блять, какой-то Octopath traveler на минималках
это лучше чем осьминог
Графика лучше чем в Starfield, без шуток...