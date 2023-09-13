Релизный трейлер ролевой игры в стиле Уся Wandering Sword, которая выйдет 15 сентября

Приключенческая ролевая игра, в которой игроку необходимо взять на себя роль молодого парня, мечтающего стать великим воином. Вас ждёт большой мир, в котором вы сможете исследовать процветающие города, секретные пещеры, крепости, а также другие живописные места.

Путешествуйте по миру, знакомьтесь с новыми персонажами и постоянно тренируйтесь, чтобы стать настоящим мастером боевых искусств.