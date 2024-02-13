Для стратегии War Hospital вышло дополнение X-Ray

Игроки War Hospital теперь могут насладиться расширенными игровыми возможностями благодаря дополнению X-Ray. Уже доступная на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, благодаря этому новому контенту игра теперь дает возможность помочь знаменитой Марии Кюри отремонтировать ее медицинское оборудование, оставаясь при этом руководителем полевого госпиталя времен Первой мировой войны.
В дополнении X-Ray для War Hospital, сделанном с акцентом на повествование, игрокам предлагается дополнительная глава, эквивалентная 5 часам игрового процесса, в которой раскрывается еще один аспект управления полевым госпиталем. В истории, придуманной польской студией Brave Lamb, они должны помочь Марии Склодовской (Мария Кюри) добыть ресурсы, необходимые для ремонта ее «Маленькой Кюри», одного из изобретенных ею мобильных хирургических аппаратов. Она способствовала широкому использованию рентгеновских методов, принося свое оборудование прямо на поля сражений.
War Hospital — это уникальная в своем роде игра-менеджер, находящаяся на полпути между жанрами стратегии в реальном времени и жанрами выживания. В ней игроку предстоит делать трудный моральный выбор по мере продвижения. Геймплей включает в себя управление полевым госпиталем времен Первой мировой войны, а также лечение и восстановление солдат, раненых в бою. Играя за майора Генри Уэллса, они будут отвечать за управление британским полевым госпиталем в вымышленном городе на севере Франции.
интересный концепт, но скучная игра.