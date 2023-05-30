War Mongrels 19.10.2021
5.9 61 оценка

Тактическая игра War Mongrels получила физическое издание Renegade Edition для PlayStation 5

©
monk70
Новости

Издательство Meridiem Games сообщило, что специальное коробочное издание Renegade Edition игры War Mongrels теперь доступно для PlayStation 5 в специализированных магазинах Европы. Разработанная и распространяемая компанией Destructive Creations, War Mongrels — это захватывающая изометрическая тактическая игра в реальном времени, которая показывает малоизвестную сторону Второй мировой войны глазами группы разочаровавшихся дезертиров, борющихся за выживание на Восточном фронте.

Meridiem Games отвечает за дизайн, производство и европейское распространение специального коробочного издания War Mongrels и создала издание Renegade Edition, содержащее цифровой саундтрек к игре, артбук с подробными биографиями персонажей в специально разработанном футляре с эксклюзивными произведение искусства.

После перехода на сторону Третьего рейха группа разочаровавшихся беглецов пытается выжить в жестоких испытаниях на Восточном фронте Второй мировой войны. Крадясь по раздираемой войной территории, им придется противостоять злу, которое бросает вызов не только их ценностям и идеалам, но и всему человечеству.

Откройте для себя малоизвестную сторону Второй мировой войны в душераздирающей кампании War Mongrels. Интуитивное действие сопровождают анимационные сцены, которые расширяют историю, вдохновленную реальными рассказами выживших и военных историков. Поиск достоверности в деталях униформы, местности, газетных статьях и во всем, что между ними.

Разработчик Destructive Creations стремится пролить свет на аспекты Второй мировой войны, которые редко упоминаются в книгах по истории. Весь контент War Mongrels был подвергнут тщательной и тщательной проверке со ссылками на широкий круг исторических источников, подтвержденных консультантами по истории Михалом Флонтом и Джеком Куккурулло и одобренными независимыми историками со всего мира.

Консоли Релизы Трейлеры
0
0
Последние посты по игре War Mongrels
Тактическая игра War Mongrels вышла для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One
Тактическая игра War Mongrels вышла для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One
Физическое издание тактической игры War Mongrels Renegade Edition выйдет на PS5 во втором квартале 2023 года
Физическое издание тактической игры War Mongrels Renegade Edition выйдет на PS5 во втором квартале 2023 года
Тактическая игра War Mongrels получила крупное обновление с множеством улучшений и изменений
Тактическая игра War Mongrels получила крупное обновление с множеством улучшений и изменений
Комментарии: 0
Ваш комментарий