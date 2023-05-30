Тактическая игра War Mongrels получила физическое издание Renegade Edition для PlayStation 5 ©

Издательство Meridiem Games сообщило, что специальное коробочное издание Renegade Edition игры War Mongrels теперь доступно для PlayStation 5 в специализированных магазинах Европы. Разработанная и распространяемая компанией Destructive Creations, War Mongrels — это захватывающая изометрическая тактическая игра в реальном времени, которая показывает малоизвестную сторону Второй мировой войны глазами группы разочаровавшихся дезертиров, борющихся за выживание на Восточном фронте.

Meridiem Games отвечает за дизайн, производство и европейское распространение специального коробочного издания War Mongrels и создала издание Renegade Edition, содержащее цифровой саундтрек к игре, артбук с подробными биографиями персонажей в специально разработанном футляре с эксклюзивными произведение искусства.

После перехода на сторону Третьего рейха группа разочаровавшихся беглецов пытается выжить в жестоких испытаниях на Восточном фронте Второй мировой войны. Крадясь по раздираемой войной территории, им придется противостоять злу, которое бросает вызов не только их ценностям и идеалам, но и всему человечеству.

Откройте для себя малоизвестную сторону Второй мировой войны в душераздирающей кампании War Mongrels. Интуитивное действие сопровождают анимационные сцены, которые расширяют историю, вдохновленную реальными рассказами выживших и военных историков. Поиск достоверности в деталях униформы, местности, газетных статьях и во всем, что между ними.

Разработчик Destructive Creations стремится пролить свет на аспекты Второй мировой войны, которые редко упоминаются в книгах по истории. Весь контент War Mongrels был подвергнут тщательной и тщательной проверке со ссылками на широкий круг исторических источников, подтвержденных консультантами по истории Михалом Флонтом и Джеком Куккурулло и одобренными независимыми историками со всего мира.