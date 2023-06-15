Новая техника и карты в War Thunder "La Royale"

14 июня 2023 года выпущено большое обновление "La Royale" для War Thunder, разработчики добавили сразу две локации, десятки моделей техники и технические улучшения визуальной составляющей.

Ценителей графики порадуют обновленными эффектами полёта всех ракет. У ПТУР с управлением по проводам появилось отображение проволоки, а для вертолётов Ка-50 и Ка-52 реализовали катапультирование. Авиация получила эффекты форсажного пламени, ложных тепловых целей и ловушек.

Для смешанного боя доступна локация "Иберийская крепость", а для морских баталий ввели карту "Земля Франца-Иосифа" с механикой фортификационных сооружений.

Появились штурмовые авиабомбы. Cреди главных новинок техники выделяют Су-25Т, F-14B Tomcat, Объект 434, Vijayanta, Magach Hydra, Émile Bertin и "Бравый". Всего добавлено свыше 40 единиц военной техники.