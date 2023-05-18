Warface 12.04.2012
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Новое временное событие "Вне закона" началось в Warface

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4efy
Новости

В популярном многопользовательском шутере Warface стартовало новое захватывающее событие под названием "Вне закона". Фанаты игры уже сейчас могут насладиться мероприятием, которое продлится вплоть до седьмого июня.

В рамках ивента игрокам предстоит участвовать в различных матчах, включая режим "Доминация", спецоперации "Черная акула", "Затмение" и "Припять", а также PvE-миссию "Реванш". Участники смогут заработать специальную валюту, которую можно будет обменять на уникальные награды в игровом магазине. Имеется возможность увеличить заработок валюты, выполняя особые контракты.

Помимо всего прочего, в честь данного события был обновлен внутриигровой магазин событий Warface. В нем можно найти немало оружия с обликами, выполненными в стиле текущего ивента.

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