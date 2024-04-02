В Warface началось временное событие "Охота за Космионом"

В честь скорой премьеры фильма «Сто лет тому вперед» в командном шутере Warface вышло тематическое событие «Охота за Космионом». Разработчики добавили новый PvP-режим «Охота за головами» — смесь «Командного боя» и «Выживания». Для победы игрокам нужно накопить больше космионов, чем у команды противников.
Также в Warface появились PvE-мисси и специальные задания. За их выполнение можно получить ценные награды, такие как: персонаж «Весельчак У» класса штурмовик, футуристичный камуфляж пистолета Taurus Raging Hunter и катана из фантастической серии «Весельчак У».
Временное событие «Охота за Космионом» доступно до 10 апреля 2024 года.
Премьера картины «Сто лет тому вперед» ожидается 18 апреля 2024 года. Авторы обещают показать «удивительную историю» о сражениях с космическими пиратами, любви и дружбе.
Вот так выглядит правильный скин штурмовика
Награды просто ужас!