В Warface стартовал зимний сезон "Бастион"

Astrum Entertainment запустила в условно-бесплатном шутере Warface зимний сезон, который получил название «Бастион». Обновление уже доступно на площадках VK Play, Steam и Astrum Play. Игроков ждет новая миссия, дополнительное оружие и ряд других изменений.
Новая спецоперация, состоящая из двух частей, называется «Цитадель». Ее события развернутся на базе «Лабиринта», где удерживают генерала Ли Уортона. Игроки отправятся в мрачный североевропейский город-крепость, чтобы сразиться с бойцами «Лабиринта» и другими неизвестными противниками, минуя подвесной мост и тюремные катакомбы.
Первая часть операции представляет собой командный штурм отряда «Дельта», вторая — одиночную кампанию за Уортона, которому предстоит выбраться из заточения и столкнуться с предателем. Разработчики обещают пасхалки и секретные достижения.
Арсенал пополнила крупнокалиберная штурмовая винтовка АШ-12. Также в сезон возвращаются M249 Para, Fabarm XLR5 Prestige, Micro-Roni и S&W M&P R8, обновленные до уровня актуальной меты.
В ротацию вернулась спецоперация «Снежный бастион», включающая три миссии — «Острие», «Засада» и «Зенит». Они получили повышенную сложность и усиленные сезонные награды. В PvE-магазине доступны камуфляжи «Гаргулья», новое оружие и нож-бабочка. В рейтинговых матчах появилась обновленная линейка наград: камуфляжи серии «Турнир» и новый Нож Диверсанта.
Боевой пропуск сезона предлагает коллекции «Витраж», «Заклятие» и «Масверк», а также четыре золотые модели оружия в престиже с дополнительными достижениями и ускорителями.
Система развития оружия претерпела заметные изменения: слоты убраны, а модификации теперь активны одновременно. Модели новой меты могут прокачиваться без ограничений — после 100-го уровня улучшения продолжаются за счет собираемых деталей.
Ля, тут даже смешно не то, что варфейс живой а то, что кто-то в 25м году сидит и донатит этой конторе в эпоху, когда уже есть тысячи шутеров превосходящие по всем параметрам этот Варфейс, но люди почему-то не хотят его дропать, прям загадки человечества.
Пока что за десяток лет ни один шутер не принёс таких же ламповых спецопераций как в варфейсе. Да и не сказал бы, что прям куча шутеров его превосходит. Убрать слишком агрессивный p2w донат и обилие читеров и варфейс всё еще вполне себе неплохой шутер.
В чём ламповость? Ты чисто своё восприятие описываешь, тоже самое тебе могут рассказать игроки любой другой онлайн игры, "о знаете, мы так лампово проводим осады в BDO нигде такого нет, о мы так лампово играем в Геншин, мы так лампово" ... я думаю ты понял.
Вы цепляетесь за аудиторию а не за игру, посади вас условно в зомби режим колды, тож самое будет, вроде сидите в гoвнине, но зато какой вайб.
Наглядный синдром утёнка
Ну пока что от тебя не услышал ни слова конструктива, кроме хейта ради хейта, который заключается в субьективщине.
За игру. Я не говорил как приятно с кем-то вместо собраться и играть. А говорил о технической составляющей и том как всё сделано в самой игре.
Причем тут утёнок? В том что за столько лет не появилось достойных конкурентов? Ну вот какие? Кс 2 с кучей помоев? Играть в сотый сиквел баттлфилда? Геройские шутеры?