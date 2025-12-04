В Warface стартовал зимний сезон "Бастион"

Astrum Entertainment запустила в условно-бесплатном шутере Warface зимний сезон, который получил название «Бастион». Обновление уже доступно на площадках VK Play, Steam и Astrum Play. Игроков ждет новая миссия, дополнительное оружие и ряд других изменений.

Новая спецоперация, состоящая из двух частей, называется «Цитадель». Ее события развернутся на базе «Лабиринта», где удерживают генерала Ли Уортона. Игроки отправятся в мрачный североевропейский город-крепость, чтобы сразиться с бойцами «Лабиринта» и другими неизвестными противниками, минуя подвесной мост и тюремные катакомбы.

Первая часть операции представляет собой командный штурм отряда «Дельта», вторая — одиночную кампанию за Уортона, которому предстоит выбраться из заточения и столкнуться с предателем. Разработчики обещают пасхалки и секретные достижения.

Арсенал пополнила крупнокалиберная штурмовая винтовка АШ-12. Также в сезон возвращаются M249 Para, Fabarm XLR5 Prestige, Micro-Roni и S&W M&P R8, обновленные до уровня актуальной меты.

В ротацию вернулась спецоперация «Снежный бастион», включающая три миссии — «Острие», «Засада» и «Зенит». Они получили повышенную сложность и усиленные сезонные награды. В PvE-магазине доступны камуфляжи «Гаргулья», новое оружие и нож-бабочка. В рейтинговых матчах появилась обновленная линейка наград: камуфляжи серии «Турнир» и новый Нож Диверсанта.

Боевой пропуск сезона предлагает коллекции «Витраж», «Заклятие» и «Масверк», а также четыре золотые модели оружия в престиже с дополнительными достижениями и ускорителями.

Система развития оружия претерпела заметные изменения: слоты убраны, а модификации теперь активны одновременно. Модели новой меты могут прокачиваться без ограничений — после 100-го уровня улучшения продолжаются за счет собираемых деталей.