Warface отмечает Хэллоуин погружением в скандинавскую мистику

Для тактического шутера Warface вышло обновление добавляющее в игру событие "Нулевой пациент" с новым PvP-режимом “Заражение”, в котором среди союзников команде предстоит найти и обезвредить предателя. Все игроки изначально находятся в команде выживших, однако один из них оказывается Нулевым пациентом и превращается в зомби. Задача - выжить любой ценой и не перейти в команду зараженных. Игроки в матче также смогут заработать персональные очки, влияющие на получаемые награды, среди которых игроков ждет оружие из серий "Хельхейм" и "Рагнарок", а также зловещая маска и перчатки.

Помимо этого на специальной странице для пользователей стала доступна акция с раздачей подарков "Зловещая охота", приуроченная к Хэллоуину. Игроки получат набор, которая включает в себя внешность и оружие для одного из 4-х классов: штурмовика, медика, инженера или снайпера. Выбор будет зависеть от личных предпочтений по любимому классу.

Обновление доступно на площадке VK Play. Событие “Нулевой пациент” продлится до 8 ноября.