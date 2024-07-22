Создатель Warframe раскритиковал подход крупных компаний к играм-сервисам

Стив Синклэр, глава Digital Extremes и бывший геймдиректор Warframe, раскритиковал подход крупных компаний к сервисным играм. Он считает, что такие проекты не должны закрываться из-за отсутствия мгновенного успеха.
Синклэр приводит в пример множество случаев, когда крупные компании бросали перспективные игры после года работы, не увидев желаемого прироста аудитории. Он уверен, что это губительная стратегия.
"У крупных компаний есть ресурсы, чтобы поддерживать проекты долгие годы. Но они сдаются после неудачного релиза, не давая игре шанса", - сетует Синклэр.
По его мнению, такой подход несправедлив к разработчикам, которые вкладывают годы труда в создание игры, формирование сообщества и развитие технологий.
Разработчики годами оттачивают системы, создают миры и лор, а потом все это просто выбрасывают из-за страха перед падающей прибылью. Мы видели отличные игры с огромным потенциалом, разработчики которых просто слишком быстро сдались.
Warframe, над которой Синклэр работал много лет, служит ярким примером игры, которая не сдалась после неудачного старта. За 10 лет она превратилась из нишевого проекта в один из самых популярных free-to-play шутеров.
Сейчас Синклэр возглавляет Digital Extremes и курирует весь бизнес компании. Digital Extremes известна не только благодаря Warframe, но и работает над новой MMO — фэнтезийной Soulframe.
Поддержка имела бы смысл, не имей квесты систему принеси-подай, и убей 300 раз одного босса ради возможности выпадения "легендарного" башкастрела-3000 который уступит любому донатному стволу.
возможна из-за конкуренции не целесообразно поддерживать сейчас.. 10 лет назад может быть то и да сейчас и учитывая что игры такого типа буду продолжать выходить очень малая гарантированная вероятность что игры станут успешными и начнут приносить прибыль при том что и пользователь не резиновый и игры которые смогли скорее всего будут находится на вершине достаточно долго. тут все зависит от динамики и психологии игрока.
варфрейм хорошая гриндилка но их техподдержка самая мерзкая и конченая
Это говорит чел, который создавал это уг...
И это говорит клоун, который мгновенно закрыл свой проект The Amazing Eternals не дав ему выйти из стадии тестирования.
По идее да, но как это объяснить инвесторам? Инвесторы должны платить и платить, а надежде что когда-нибудь игра взлетит? // Сергей Максимов
Лучше пусть их и не открывают // Александр Ковалёв
просто жадные издатели хотят сейчас и здесь заработать, нагреть игроков, обмануть
если бы действительно выпустили хорошую игру, но с какими то косяками, то думаю и онлайн в ней держался бы, игроки сами писали хвалебные отзывы и разрабы видя это, поддерживали и развивали бы игру дальше
за это уже игроки бы и донатили туда и тп
но они хотят сейчас и здесь денег, а выпустить крутой проект нет, поэтому и ждать им нет смысла
ps
"По его мнению, такой подход несправедлив к разработчикам, которые вкладывают годы труда в создание игры,"
ну а это вообще фигня какая то, челы работали - получали ЗП, вообще по фигу что будет с проектом
он ведь не им принадлежит, а издателю/владельцу.
он не их
так зачем им париться об этом? шиза какая то уже