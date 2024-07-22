Создатель Warframe раскритиковал подход крупных компаний к играм-сервисам

Стив Синклэр, глава Digital Extremes и бывший геймдиректор Warframe, раскритиковал подход крупных компаний к сервисным играм. Он считает, что такие проекты не должны закрываться из-за отсутствия мгновенного успеха.

Синклэр приводит в пример множество случаев, когда крупные компании бросали перспективные игры после года работы, не увидев желаемого прироста аудитории. Он уверен, что это губительная стратегия.

"У крупных компаний есть ресурсы, чтобы поддерживать проекты долгие годы. Но они сдаются после неудачного релиза, не давая игре шанса", - сетует Синклэр.

По его мнению, такой подход несправедлив к разработчикам, которые вкладывают годы труда в создание игры, формирование сообщества и развитие технологий.

Разработчики годами оттачивают системы, создают миры и лор, а потом все это просто выбрасывают из-за страха перед падающей прибылью. Мы видели отличные игры с огромным потенциалом, разработчики которых просто слишком быстро сдались.

Warframe, над которой Синклэр работал много лет, служит ярким примером игры, которая не сдалась после неудачного старта. За 10 лет она превратилась из нишевого проекта в один из самых популярных free-to-play шутеров.

Сейчас Синклэр возглавляет Digital Extremes и курирует весь бизнес компании. Digital Extremes известна не только благодаря Warframe, но и работает над новой MMO — фэнтезийной Soulframe.