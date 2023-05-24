Геймплейное видео Warhammer 40,000: Boltgun демонстрирует первые 15 минут кампании ©

Warhammer 40,000: Boltgun демонстрирует себя в геймплейном видео, которое включает первые 15 минут кампании ретро-шутера, разработанного Auroch Digital, доступного вчера на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Анонсированная в июне прошлого года игра Warhammer 40,000: Boltgun предлагает во многом оригинальную интерпретацию вселенной, созданной Games Workshop, точно смешивая механику шутера от первого лица с винтажной эстетикой.

Как и ожидалось, внутриигровые сцены очень напоминают классический DOOM, иначе и быть не могло, учитывая использование растровых элементов с четко видимыми пикселями для персонажей, оружия и эффектов.