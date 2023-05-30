Создатели Warhammer 40,000: Boltgun рассказали про источники вдохновения при создании брутального ретро-шутера ©

Warhammer 40,000: Boltgun, новейший брутальный ретро-шутер, вышедший на рынок, был вдохновлен несколькими поколениями DOOM, серии игр id Software, которая канонизировала жанр шутеров от первого лица.

Warhammer 40,000: Boltgun предлагает классический геймплей, приправленный столь же ретро графическим оформлением, несмотря на то, что игра была разработана на движке Unreal Engine и имеет множество современных штрихов.

Говоря об источниках вдохновения для Warhammer 40,000: Boltgun, Грант Стюарт, ведущий дизайнер игры, не скрывал, какие игры вдохновляют его больше всего:

Очевидно, что на геймплей нас вдохновил DOOM и некоторые моды, такие как Brutal DOOM, но на нас также очень повлияли более современные вещи, которые напоминают о шутерах прошлого. Я знаю, что это различные воплощения DOOM, но DOOM 2016 года и DOOM Eternal были для нас ключевыми. Мы старались взять лучшие элементы современных игр, оставаясь при этом верными ретро-классике.

Конечно, среди источников вдохновения были и несколько других, такие как Quake, также созданный id Software, Unreal Tournament от Epic Games и такие игры, как Ultrakill и Blood: Fresh Supply.