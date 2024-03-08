Warhammer 40,000: Dakka Squadron стала доступна на Nintendo Switch

RedDeer.Games в партнерстве с Phosphor Studios и создателем всемирно известной и любимой вселенной Games Workshop выпустила сегодня на консоли Nintendo Switch игру Warhammer 40,000: Dakka Squadron. Прямо сейчас игроки могут взять на себя управление самолётом орков и в роли одного из их командиров привести своих ребят к победе в этом динамичном воздушном шутере.

На этот раз игрокам предстоит сесть за штурвал воздушно-десантной боевой машины в роли одного из командиров орков. Они смогут выбирать из пяти доступных кланов орков, каждый из которых имеет свои уникальные бонусы, будь то защитные или наступательные.

Вам предстоит завоевать пять разных планет, а также победить как наземные, так и воздушные цели. Также предстоит выполнить целый ряд различных типов миссий – будь то защита конкретной стратегической точки или вместо этого ожесточенный воздушный бой. Миссии будут различаться по продолжительности и сложности, а иногда их цель может даже меняться во время выполнения задания.