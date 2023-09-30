Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали про новые древа талантов ©

Компания-разработчик Fatshark опубликовала новую подробную информацию о деревьях талантов, которые появятся в кооперативном шутере Warhammer 40,000: Darktide. Новые деревья талантов появятся в патче 13 на ПК, а также в Xbox-версии игры, которая выйдет 4 октября.

Рассказывая о новых талантах и способностях, к которым получат доступ игровые классы Darktide, студия подробно описывает свои намерения относительно стиля игры каждого класса. Например, хотя класс "Ветеран-снайпер" в основном использует свое оружие для отстрела врагов на расстоянии, студия также хотела дать этому классу возможность оказывать поддержку, а также предоставить игрокам возможность играть в более агрессивном стиле.

В результате дерево талантов ветеранов теперь состоит из трех направлений, каждое из которых предлагает различные роли для класса. Игрокам также будет предложено двигаться зигзагом по разным веткам, чтобы выбрать нужные таланты, причем способности будут варьироваться от чистого урона, иммунитета к эффектам подавления и устойчивости, а также от возможностей ближнего боя.

Ветеран получит три боевые способности - "Стойка палача", "Командный голос" и "Проникновение" - и три блиц-способности - "Осколочная граната", "Дымовая граната" и "Крак-граната", причем каждая способность соответствует определенному стилю игры.

У Зилот-проповедника добавится стиль игры, основанный на вере персонажа в Императора, а также новое дерево талантов в стиле стелс, в котором больше внимания будет уделяться метанию ножей и ударам в спину.

Новое дерево талантов Псайкера студия назвала наиболее "дружественным к разработчикам": несколько талантов распределены между оружием и блиц-способностями. Игроки-псайкеры также получат новую способность "Щит", которая позволит им играть в более защитном стиле.

Новое дерево талантов для последнего класса, Огрина, в основном направлено на усиление роли телохранителя и бойца в команде. Класс получает новые способности, такие как "Уловка" и "Удар в упор", которые помогут игрокам сосредоточиться на дальнем или ближнем бою.