Крупное обновление для Warhammer 40K: Darktide представляет кроссплей, настройки оружия и множество исправлений

Warhammer 40K: Darktide Патч #11 выходит сегодня в Steam и вскоре будет доступен в Microsoft Store. Это последнее обновление представляет новые возможности для игры от первого лица во вселенной Warhammer 40,000, а также различные изменения оружия и исправления ранее выявленных проблем.
С выходом патча №11 для Warhammer 40K: Darktide игроки в Steam и Microsoft Store теперь могут объединить усилия и играть вместе. Fatshark отметила, что в течение нескольких дней они будут продолжать внимательно следить за своими серверами, и если будут обнаружены какие-либо необходимые улучшения, кроссплей может быть временно отключен для дальнейшей работы над ним.
Warhammer 40K: Darktide Patch #11 также вводит новое условие "Элитное сопротивление", при котором
появляется меньше, но более сильных врагов. Оно также изменяет спавн специалистов, делая их более ситуативными, и делает орды более опасными в тех редких случаях, когда они появляются. Эти изменения создают совершенно иной геймплей, более медленный и тактический, но крайне наказуемый в случае ошибок.
Миссия Enclavum Baross также получила значительное обновление в патче #11. Враг укрепил конец Enclavum Baross, чтобы создать более сложное препятствие для игроков. Игроки столкнутся с более разнообразными врагами на новых направлениях. Также были изменены позиции укрытий и добавлены новые сюжеты, связанные с окружающей средой.
Обновление также вносит изменения в способ срабатывания некоторых Благословений. Ранее стаки некоторых Благословений срабатывали на основе фиксированного количества выстрелов, что вызывало проблемы с оружием, имеющим разный размер обоймы. Обновление исправляет эту проблему, гарантируя, что независимо от варианта оружия и количества патронов у игрока, он всегда сможет достичь 5-го стека. Здесь вы найдете полный список изменений.
Ого, игра в которую никто не играет снова получает обновление без контента? Отлично фетшарк, так держать!
Круто что доделывают. Как завезут контента, так ворвусь. Из болтера там круто пострелять.
Очередная халява для работяг, которые хотят забыться. Ишаки в лужах терпят этот г-вносюжет. Тотальное вымирание уже близко, а наши мозги тухнут от таких "игр". Что может быть интересного в таком гвне? Ну выскочишь из укрытия и начнешь бахать из космического глока, а потом опять в укрытие. И все, геймплей. Графон там наверное побалдее картинок из инсты, а про сюжет вообще молчу.Такое впечатление, что разрабы сами не верят в сюжет и вселенную, поэтому спешно накидывают патчи и добавляют новые миссии. Ясно же, что это просто корыто для скучающих работяг, которые не могут найти что-то лучшее.