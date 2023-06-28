Крупное обновление для Warhammer 40K: Darktide представляет кроссплей, настройки оружия и множество исправлений ©

Warhammer 40K: Darktide Патч #11 выходит сегодня в Steam и вскоре будет доступен в Microsoft Store. Это последнее обновление представляет новые возможности для игры от первого лица во вселенной Warhammer 40,000, а также различные изменения оружия и исправления ранее выявленных проблем.

С выходом патча №11 для Warhammer 40K: Darktide игроки в Steam и Microsoft Store теперь могут объединить усилия и играть вместе. Fatshark отметила, что в течение нескольких дней они будут продолжать внимательно следить за своими серверами, и если будут обнаружены какие-либо необходимые улучшения, кроссплей может быть временно отключен для дальнейшей работы над ним.

Warhammer 40K: Darktide Patch #11 также вводит новое условие "Элитное сопротивление", при котором

появляется меньше, но более сильных врагов. Оно также изменяет спавн специалистов, делая их более ситуативными, и делает орды более опасными в тех редких случаях, когда они появляются. Эти изменения создают совершенно иной геймплей, более медленный и тактический, но крайне наказуемый в случае ошибок.

Миссия Enclavum Baross также получила значительное обновление в патче #11. Враг укрепил конец Enclavum Baross, чтобы создать более сложное препятствие для игроков. Игроки столкнутся с более разнообразными врагами на новых направлениях. Также были изменены позиции укрытий и добавлены новые сюжеты, связанные с окружающей средой.

Обновление также вносит изменения в способ срабатывания некоторых Благословений. Ранее стаки некоторых Благословений срабатывали на основе фиксированного количества выстрелов, что вызывало проблемы с оружием, имеющим разный размер обоймы. Обновление исправляет эту проблему, гарантируя, что независимо от варианта оружия и количества патронов у игрока, он всегда сможет достичь 5-го стека. Здесь вы найдете полный список изменений.