Обновление Into The Maelstrom для Warhammer 40k: Darktide добавляет новые миссии и многое другое ©

Компания Fatshark анонсировала новое обновление Warhammer 40k: Darktide, и если вы испытываете трудности с поиском заданий на высоком уровне, то это обновление для вас.

Прежде всего, на доске миссий теперь чаще будут появляться новые условия, а также изменен принцип работы условий в зависимости от уровня сложности.

Теперь на низких уровнях сложности вы увидите меньше условий высокой интенсивности, а на высоких - меньше условий низкой интенсивности, что, как мы надеемся, позволит немного сбалансировать игровой процесс.

Также добавлены новые миссии Maelstrom Missions, позволяющие испытать свой арсенал Darktide в новых условиях, состоящих из "новых модификаторов и уже существующих в различных вариациях".

Кроме того, вводится новая доска миссий. Она будет состоять из миссий повышенной сложности, для выполнения которых необходимо иметь 30-й уровень, так что теперь в эндгейме вам будет чем заняться.

Прогрессия в Darktide также была скорректирована в этом обновлении.

Количество опыта, необходимого для повышения уровня персонажей, уменьшено между 2 и 20 уровнями примерно на 20%, а общее количество миссий на стандартной панели операций увеличено.

Кроме того, вступая в игры Quickplay, вы теперь будете получать доки Ordo, опыт, диамантин и пластелин, что позволит вам быстро выполнять задания.

Теперь вы заметите, что валюты, привязанные к персонажу в Darktide, были перенесены в кошелек всей учетной записи, и вы сможете использовать их на любом персонаже.

В последнем обновлении Darktide появилось множество других изменений, поэтому обязательно ознакомьтесь с полной версией патча в Steam, если хотите увидеть все, что изменилось в шутере от Fatshark.

Warhammer 40k: Darktide доступна прямо сейчас на ПК через Steam и Microsoft Store. Кроме того, игра входит в комплект поставки PC Game Pass или Xbox Game Pass Ultimate.