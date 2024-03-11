Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел патч 1.1.40, исправляющий проблемы в квестах и не только

CRPG по Warhammer 40,000 от создателей Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.

В игре вы становитесь Вольным Торговцем — потомком могущественной династии каперов и пиратов. Ваш клан владеет целой торговой империей, а также обладает правом исследовать Простор Коронус — окраинную и опасную область космоса.

Ваша миссия — расширять влияние семьи и обогащаться, путешествуя между звёздными системами на огромном космическом корабле. На борту также находится ваша персональная свита — отважные воины, псайкеры и инопланетные наёмники. Вместе с ними вы будете сражаться с врагами Империума, исследовать далёкие миры и разгадывать древние тайны.

Бои в Rogue Trader выполнены в пошаговом стиле. Здесь многое зависит от грамотного позиционирования, умелого применения навыков и способностей. К примеру, можно устраивать засады, использовать особенности ландшафта, чтобы получить преимущество. Победа даётся нелегко, зато она приносит щедрую награду.