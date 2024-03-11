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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.8 1 092 оценки

Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел патч 1.1.40, исправляющий проблемы в квестах и не только

Procy_on
Новости

Owlcat Games только что выпустила патч для первой CRPG в сеттинге W40K - Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч 1.1.40 исправляет несколько ошибок, включая самые неприятные, мешающие выполнить некоторые квесты. Полные примечания доступны ниже:

Внимание в описании есть сюжетные спойлеры!

Повествование

  • Исправлена ошибка, из-за которой сюжет в III акте застревал, если квесты в нем выполнялись в определенном порядке;
  • Ульфар теперь будет бронировать себя, прежде чем присоединиться к команде лорда-капитана;
  • Исправлен случай, когда квест Джейе мог заблокироваться после второй попытки присоединиться к линии;
  • Спор между Клементией и Джей на Даргонусе теперь воспроизводится только в том случае, если квест Джей активен и игрок еще не перешел в третий акт;
  • Исправлено несколько оставшихся случаев, когда диалог мог прерваться в личном квесте Хайнрикса (Цена человечности);
  • Событие "Дар Маражая" теперь будет автоматически загружать мост, когда это произойдет, а не ждать, пока игрок посетит мост;
  • Исправлена неработающая опция в диалоге с Номосом во II акте, из-за которой некоторые диалоги в IV акте могли не работать;
  • Исправлен случай, когда квест Ирлиета в Кетце Темер при некоторых обстоятельствах не считался завершенным;
  • Бой больше не начинается в Кетце Темер, если игроку удалось достичь мирного урегулирования;
  • В некоторых случаях квест "Секретная информация" не мог быть завершен - исправлено;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Кассия иногда не могла поговорить с лордом-капитаном после завершения первого квеста, что блокировало выполнение квеста;
  • У Кассии не было доминирующей Убежденности, из-за чего некоторые ее диалоги могли не работать - исправлено;
  • Исправлена проблема, из-за которой выход из дворца во время коронации и возвращение обратно могли привести к исчезновению Паскаля, что блокировало дальнейший прогресс;

Механика

  • Ульфар теперь корректно проходит свой ход после смерти от атаки возможности;
  • Исправлено несколько случаев неправильного расчета требований к уровню, из-за чего некоторые таланты были недоступны, несмотря на соответствие требованиям;
  • Попытка передвинуть лежащего юнита во время подготовительного раунда могла привести к срыву боя - исправлено;
  • Талант лидера "Без передышки" больше не действует на очки движения, как и предполагалось;
  • Талант лидера "No Respite" больше не дает статы за AP, полученные союзниками самостоятельно;

Предметы

  • Квестовый предмет, награбленный у Хтоноса в III акте, иногда исчезал из инвентаря после сохранения и загрузки игры - исправлено;
  • В локацию Рыкад Минорис добавлен посох псайкера Пиромантии;
  • Больше невозможно породить несколько херувимов;

Локации

  • Исправлена ситуация, когда если Абелард лечил лорда-капитана, стоя очень близко к воротам палаты ордеров в прологе, силуэт могучего Сенешаля не позволял культистам войти в палату, и бой так и не начинался;
  • Добавлен маркер местоположения выхода на миникарте для второго квеста Джей;
  • Исправлена дальность взаимодействия с троном в Даргонусе;

Визуал

  • Исправлена ситуация, когда экипировка не отображалась у Ульфара после его призыва, пока партия не переходила в другую локацию;
  • Исправлено неправильное положение оружия в ножнах у женщин-аэльдари;
  • Исправлены проблемы с покраской брони, из-за которых могли отображаться неправильные цвета;
  • Исправлена ситуация, когда компаньоны иногда становились невидимыми на экране инвентаря;

Интерфейс

  • Неправильно раскрывались подсказки для некоторых способностей в космическом бою - исправлено;
  • Рамка селектора не дотягивалась до нижней опции в журнале квестов - исправлено;
  • Исправлено несколько случаев, когда диалог отображался абсолютно пустым;
  • Исправлено неправильное вычисление урона от токсина, наносимого пистолетом Splinter Pistol, модифицированным пистолетом Splinter Pistol или Violent Splinter Cannon;
  • Исправлены случаи, когда способности из оружия, которое было переключено или неэкипировано, оставались доступными;

Разное

  • Добавлены несколько недостающих имен основателей в титры и Святилище Памяти;
  • Мандрагоры больше не атакуют бесконечно, если их "Последний удар" был парирован;
  • Исправлен SharedStringConverter для поддержки модов;
  • Продавец-исследователь теперь снова доступен в начале третьего акта через Верховного фактотума
7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Nomen Ipsum

Нравятся мне комментарии, когда жалуются на баги и патчи их исправляющие) Покупать только через год, а может через три...

Вспоминаю Корсаров, Готику и Сталкера и ржу с современного избалованного геймера)

2
darckgodx

Ну там и цена другая была. А желание свежак покупать у меня отбило после первого Ведьмака.Долго ждал. Наконец появились лецензионные диски в продаже. Купил,устоновил,засел играть. Плача и матерясь ждал загрузок и продирался через баги. А через несколько месяцев в продаже появилось пропатченое издание да еще и дешевле на 200р. Для понимания,патч из сети весил около полтора гига,это очень большой обьем для того времени. Но я его скачал таки.Но оказывается он не встает нормально на русскую версию. Короче боль и слезы. Отныне не беру игры сразу. Пиратка и после прохождения оплачиваю труд разрабов. Многие этого заслуживат и поболее даже

0
darckgodx

И снова патч. Покупать вроде через год надо как и врата балдура 3

1
Anglerfish

От Совокотов не через год, а через 2-3 года надо покупать.

4