Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышел патч 1.1.40, исправляющий проблемы в квестах и не только

Owlcat Games только что выпустила патч для первой CRPG в сеттинге W40K - Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч 1.1.40 исправляет несколько ошибок, включая самые неприятные, мешающие выполнить некоторые квесты. Полные примечания доступны ниже:
Внимание в описании есть сюжетные спойлеры!
Повествование
- Исправлена ошибка, из-за которой сюжет в III акте застревал, если квесты в нем выполнялись в определенном порядке;
- Ульфар теперь будет бронировать себя, прежде чем присоединиться к команде лорда-капитана;
- Исправлен случай, когда квест Джейе мог заблокироваться после второй попытки присоединиться к линии;
- Спор между Клементией и Джей на Даргонусе теперь воспроизводится только в том случае, если квест Джей активен и игрок еще не перешел в третий акт;
- Исправлено несколько оставшихся случаев, когда диалог мог прерваться в личном квесте Хайнрикса (Цена человечности);
- Событие "Дар Маражая" теперь будет автоматически загружать мост, когда это произойдет, а не ждать, пока игрок посетит мост;
- Исправлена неработающая опция в диалоге с Номосом во II акте, из-за которой некоторые диалоги в IV акте могли не работать;
- Исправлен случай, когда квест Ирлиета в Кетце Темер при некоторых обстоятельствах не считался завершенным;
- Бой больше не начинается в Кетце Темер, если игроку удалось достичь мирного урегулирования;
- В некоторых случаях квест "Секретная информация" не мог быть завершен - исправлено;
- Исправлена ошибка, из-за которой Кассия иногда не могла поговорить с лордом-капитаном после завершения первого квеста, что блокировало выполнение квеста;
- У Кассии не было доминирующей Убежденности, из-за чего некоторые ее диалоги могли не работать - исправлено;
- Исправлена проблема, из-за которой выход из дворца во время коронации и возвращение обратно могли привести к исчезновению Паскаля, что блокировало дальнейший прогресс;
Механика
- Ульфар теперь корректно проходит свой ход после смерти от атаки возможности;
- Исправлено несколько случаев неправильного расчета требований к уровню, из-за чего некоторые таланты были недоступны, несмотря на соответствие требованиям;
- Попытка передвинуть лежащего юнита во время подготовительного раунда могла привести к срыву боя - исправлено;
- Талант лидера "Без передышки" больше не действует на очки движения, как и предполагалось;
- Талант лидера "No Respite" больше не дает статы за AP, полученные союзниками самостоятельно;
Предметы
- Квестовый предмет, награбленный у Хтоноса в III акте, иногда исчезал из инвентаря после сохранения и загрузки игры - исправлено;
- В локацию Рыкад Минорис добавлен посох псайкера Пиромантии;
- Больше невозможно породить несколько херувимов;
Локации
- Исправлена ситуация, когда если Абелард лечил лорда-капитана, стоя очень близко к воротам палаты ордеров в прологе, силуэт могучего Сенешаля не позволял культистам войти в палату, и бой так и не начинался;
- Добавлен маркер местоположения выхода на миникарте для второго квеста Джей;
- Исправлена дальность взаимодействия с троном в Даргонусе;
Визуал
- Исправлена ситуация, когда экипировка не отображалась у Ульфара после его призыва, пока партия не переходила в другую локацию;
- Исправлено неправильное положение оружия в ножнах у женщин-аэльдари;
- Исправлены проблемы с покраской брони, из-за которых могли отображаться неправильные цвета;
- Исправлена ситуация, когда компаньоны иногда становились невидимыми на экране инвентаря;
Интерфейс
- Неправильно раскрывались подсказки для некоторых способностей в космическом бою - исправлено;
- Рамка селектора не дотягивалась до нижней опции в журнале квестов - исправлено;
- Исправлено несколько случаев, когда диалог отображался абсолютно пустым;
- Исправлено неправильное вычисление урона от токсина, наносимого пистолетом Splinter Pistol, модифицированным пистолетом Splinter Pistol или Violent Splinter Cannon;
- Исправлены случаи, когда способности из оружия, которое было переключено или неэкипировано, оставались доступными;
Разное
- Добавлены несколько недостающих имен основателей в титры и Святилище Памяти;
- Мандрагоры больше не атакуют бесконечно, если их "Последний удар" был парирован;
- Исправлен SharedStringConverter для поддержки модов;
- Продавец-исследователь теперь снова доступен в начале третьего акта через Верховного фактотума
Нравятся мне комментарии, когда жалуются на баги и патчи их исправляющие) Покупать только через год, а может через три...
Вспоминаю Корсаров, Готику и Сталкера и ржу с современного избалованного геймера)
Ну там и цена другая была. А желание свежак покупать у меня отбило после первого Ведьмака.Долго ждал. Наконец появились лецензионные диски в продаже. Купил,устоновил,засел играть. Плача и матерясь ждал загрузок и продирался через баги. А через несколько месяцев в продаже появилось пропатченое издание да еще и дешевле на 200р. Для понимания,патч из сети весил около полтора гига,это очень большой обьем для того времени. Но я его скачал таки.Но оказывается он не встает нормально на русскую версию. Короче боль и слезы. Отныне не беру игры сразу. Пиратка и после прохождения оплачиваю труд разрабов. Многие этого заслуживат и поболее даже
И снова патч. Покупать вроде через год надо как и врата балдура 3
От Совокотов не через год, а через 2-3 года надо покупать.