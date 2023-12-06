Много багов и скучных сражений - появились первые обзоры Warhammer 40000: Rogue Trader

За сутки до релиза ролевой игры Warhammer 40000: Rogue Trader в сети начали появляться первые обзоры и не все так хорошо, как хотелось бы.

Игра, в целом, получилась отличной, но много недоработок и огромное количество багов. Авторы рекомендуют дождаться патчей, но смогут ли они исправить скучные тактические бои большой вопрос. По мнению автора из PC Gamer (итоговая оценка 56 из 100 баллов) в игре очень много однообразных и скучных сражений, которые попросту не могут предложить ничего интересного в тактическом плане. И с этим согласны многие другие журналисты. Но практически все отмечают увлекательный сюжет и колоритных спутников.

Так что у игры есть все шансы стать одним из лучших представителей жанра CRPG, но после того как разработчики устранят все недоработкки. Нашлись и те, кто с удовольствием прошел игру несмотря на все озвученные проблемы.

Релиз Warhammer 40000: Rogue Trader состоится 7 декабря на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.