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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
7.7 120 оценок

Много багов и скучных сражений - появились первые обзоры Warhammer 40000: Rogue Trader

butcher69
Новости

За сутки до релиза ролевой игры Warhammer 40000: Rogue Trader в сети начали появляться первые обзоры и не все так хорошо, как хотелось бы.

Игра, в целом, получилась отличной, но много недоработок и огромное количество багов. Авторы рекомендуют дождаться патчей, но смогут ли они исправить скучные тактические бои большой вопрос. По мнению автора из PC Gamer (итоговая оценка 56 из 100 баллов) в игре очень много однообразных и скучных сражений, которые попросту не могут предложить ничего интересного в тактическом плане. И с этим согласны многие другие журналисты. Но практически все отмечают увлекательный сюжет и колоритных спутников.

Так что у игры есть все шансы стать одним из лучших представителей жанра CRPG, но после того как разработчики устранят все недоработкки. Нашлись и те, кто с удовольствием прошел игру несмотря на все озвученные проблемы.

Релиз Warhammer 40000: Rogue Trader состоится 7 декабря на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Deowar

Ну, у Совокотов в каждой игре много багов, которые они потом правят патчами. Всё равно хочется поиграть.=)

8
PanKotovsky

Ну насчет "много багов" - никто и не сомневался, это ж совокоты, авторский стиль, режиссерское прочтение, так сказать)

А насчет "скучных сражений" - может автор из PC Gamer в пошаг CRPG не могет просто?

У детишек вон в Балде от пошага и кубиков пуканы порвались...

В РД вроде особо на это не жаловались.

2
Pit Lord

Что бы совокоты и без багов?не смешите

2
Space marine286

Ну много багов и скучные сражения это ладно (классика жанра). Меня больше интересует сюжет, раскрытие бытовой стороны Warhammer 40000 и чему приведут выборы Вольного Торговца. А то смотреть и слушать про превозмогание Империума уже немного достаёт.

1
PanKotovsky

Ну в сюжет то совокоты умеют, последняя их игра тому подтверждение

4
darcs600

можно поддаться хаосу и потом судить будут по делам твоим

0
Space marine286 PanKotovsky

Ну я убедился по бета и альфа тесту. Главное, чтобы остальные главы сохраняли такое качество сюжета.

0
Space marine286 darcs600

Это я знаю. Но направлений у Хаоса множество неделимый и посвящение одному конкретному богу Хаоса. Все же прикольно будет если можно выбрать какому богу отдаться.

0
rewgerg43252

Баланс тоже всрaтый? Я всё ещё помню тех троллей с 40 атаки и защиты в первом акте patfinder.

0
darcs600

Почему сразу всратый? нормальный баланс против тролей используй огонь и кислоту и характеристики атаки и защиты просядут это же игры с ДНД системой у каждого существа есть свои слабости

0
rewgerg43252 darcs600

Игра должна комфортно проходиться новичком или ролеплейщиком на средней, а задрoтом на хардкоре. Но в данном случае, используя самые имбовые билды из интернет-гайдов, я должен был сейвскамить, вылавливая криты.
Но ладно, перевыкрученные характеристики- это не критично. Гораздо хуже, если ты внезапно, без какого-либо предупреждения встречаешь моба, который не контрится твоей пати. Педаль в пол, если во время квеста ты не можешь вернуться в лагерь

0
WittyOrvilleton

А ведь так хотелось качественной РПГ по вахе. Видимо не в этот раз ((

0
z8TiREX8z

В этот раз, просто через годик поиграй, у данной студии всегда на релизе много багов.

1
Капитан Баттхерт

Один вопрос там графика и анимация такая же "ах*ительная" как и в Pathfinder?

0