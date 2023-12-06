Много багов и скучных сражений - появились первые обзоры Warhammer 40000: Rogue Trader

За сутки до релиза ролевой игры Warhammer 40000: Rogue Trader в сети начали появляться первые обзоры и не все так хорошо, как хотелось бы.
Игра, в целом, получилась отличной, но много недоработок и огромное количество багов. Авторы рекомендуют дождаться патчей, но смогут ли они исправить скучные тактические бои большой вопрос. По мнению автора из PC Gamer (итоговая оценка 56 из 100 баллов) в игре очень много однообразных и скучных сражений, которые попросту не могут предложить ничего интересного в тактическом плане. И с этим согласны многие другие журналисты. Но практически все отмечают увлекательный сюжет и колоритных спутников.
Так что у игры есть все шансы стать одним из лучших представителей жанра CRPG, но после того как разработчики устранят все недоработкки. Нашлись и те, кто с удовольствием прошел игру несмотря на все озвученные проблемы.
Релиз Warhammer 40000: Rogue Trader состоится 7 декабря на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.
Ну, у Совокотов в каждой игре много багов, которые они потом правят патчами. Всё равно хочется поиграть.=)
Ну насчет "много багов" - никто и не сомневался, это ж совокоты, авторский стиль, режиссерское прочтение, так сказать)
А насчет "скучных сражений" - может автор из PC Gamer в пошаг CRPG не могет просто?
У детишек вон в Балде от пошага и кубиков пуканы порвались...
В РД вроде особо на это не жаловались.
Что бы совокоты и без багов?не смешите
Ну много багов и скучные сражения это ладно (классика жанра). Меня больше интересует сюжет, раскрытие бытовой стороны Warhammer 40000 и чему приведут выборы Вольного Торговца. А то смотреть и слушать про превозмогание Империума уже немного достаёт.
Ну в сюжет то совокоты умеют, последняя их игра тому подтверждение
можно поддаться хаосу и потом судить будут по делам твоим
Ну я убедился по бета и альфа тесту. Главное, чтобы остальные главы сохраняли такое качество сюжета.
Это я знаю. Но направлений у Хаоса множество неделимый и посвящение одному конкретному богу Хаоса. Все же прикольно будет если можно выбрать какому богу отдаться.
Баланс тоже всрaтый? Я всё ещё помню тех троллей с 40 атаки и защиты в первом акте patfinder.
Почему сразу всратый? нормальный баланс против тролей используй огонь и кислоту и характеристики атаки и защиты просядут это же игры с ДНД системой у каждого существа есть свои слабости
Игра должна комфортно проходиться новичком или ролеплейщиком на средней, а задрoтом на хардкоре. Но в данном случае, используя самые имбовые билды из интернет-гайдов, я должен был сейвскамить, вылавливая криты.
Но ладно, перевыкрученные характеристики- это не критично. Гораздо хуже, если ты внезапно, без какого-либо предупреждения встречаешь моба, который не контрится твоей пати. Педаль в пол, если во время квеста ты не можешь вернуться в лагерь
А ведь так хотелось качественной РПГ по вахе. Видимо не в этот раз ((
В этот раз, просто через годик поиграй, у данной студии всегда на релизе много багов.
Один вопрос там графика и анимация такая же "ах*ительная" как и в Pathfinder?