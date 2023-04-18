Новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader посвятили разнообразным локациям предстоящей ролевой игры ©

Познакомьтесь с некоторыми из разнообразных локаций (Коммораг - темный город Эльдар), которые вам предстоит посетить в Warhammer 40,000: Rogue Trader, предстоящей изометрической CRPG во вселенной Warhammer от Owlcat Games.

Owlcat отмечает: "В этом трейлере команда хочет показать, как они воссоздают культовую атмосферу Warhammer 40,000 с изометрической точки зрения: готическая архитектура, промышленные, но полуразрушенные города и прямо-таки кошмарные исправительные колонии".

Warhammer 40,000: Rogue Trader находится в разработке для ПК.