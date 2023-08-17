Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader покажут невиданный ранее контент на Gamescom 2023 ©

Owlcat Games объявила, что представит ранее не публиковавшийся контент из Warhammer 40,000: Rogue Trader на Gamescom 2023, продемонстрирует игровых компаньонов и сделает интересные объявления. Посетители Gamescom могут дополнительно познакомиться с Warhammer 40,000: Rogue Trader на стенде № C-021 в зале 9 с 24 по 27 августа.

Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая ролевая игра с пошаговыми боями в легендарной мрачной тьме далекого будущего Warhammer 40,000.

Игроки возьмут на себя роль вольного торговца, потомка древней династии отважных каперов, которые правят собственной торговой империей и исследуют окраины имперского пространства с благословения самого Императора. Благодаря их Разрешению на Торговлю - вольный торговец наделен привилегиями и властью за гранью воображения, а также задачей расширения границ Империума. В их распоряжении гигантский космический корабль огромной силы и бесчисленный персонал, готовый следовать любым начинаниям лидера. Проявите милосердие или пренебрежение к своим подданным, оставайтесь верными Императору или вступайте в союз с врагами Человечества — каждое решение и каждый поступок Вольного торговца отражаются на целых звездных системах, меняя игровой мир и тех, кто его населяет.