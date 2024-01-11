Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в Steam

Игровой эксперт и консультант Саймон Карлесс сообщил, что изометрическая ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader стала самым кассовым релизом декабря 2023 года в Steam. RPG разошлась тиражом в 12,6 млн копий. Пока неизвестно, каких продаж игра достигла на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в других цифровых магазинах на PC — GOG и Epic Games Store.
Rogue Trader начала набирать вес в Steam сразу после выхода. По итогам первой недели после релиза она заняла второе место в чарте самых продаваемых игр цифрового магазина, уступив лишь сетевому хоррору Lethal Company.
Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На момент публикации ее рейтинг на сайтах Metacritic и OpenCritic составлет по 78 баллов, а в Steam у нее 74% положительных отзывов на основе 7987 обзоров.
Игра классная,но как и во все прошлые игры совокотов лучше перетерпеть хотя бы годик,чтобы баги пофиксили,пока их ну слишком много.Хотя,это сейчас почти всех игр касается.
и заодно контента подкинули
Сам сижу прохожу сейчас, очень много кривых анимаций, выстрелы из-за укрытия...как отдельный вид ужаса, персонажи криво перебирают ногами в бок, а стрельба начинается раньше чем он выйдет из-за укрытия(
Тем не менее, сюжет норм
300k у Rogue Trader продажи. 12.6m - это предполагаемая выручка.
>разошлась тиражом в 12,6 млн копий
Ага, так все и было.
поздравляю совокотов, но пора бы им уже научиться выпускать готовые продукты на релизе.
средней руки рубилка, можно было гораздо интереснее сделать, особенно вспоминая стратегии прошлых лет
Ну так сделай
А причем тут стратегии, когда сабж - ролевая игра