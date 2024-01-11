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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.7 731 оценка

Warhammer 40К: Rogue Trader стала самой продаваемой игрой декабря в Steam

Simple Jack

Игровой эксперт и консультант Саймон Карлесс сообщил, что изометрическая ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader стала самым кассовым релизом декабря 2023 года в Steam. RPG разошлась тиражом в 12,6 млн копий. Пока неизвестно, каких продаж игра достигла на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в других цифровых магазинах на PC — GOG и Epic Games Store.

Rogue Trader начала набирать вес в Steam сразу после выхода. По итогам первой недели после релиза она заняла второе место в чарте самых продаваемых игр цифрового магазина, уступив лишь сетевому хоррору Lethal Company.

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На момент публикации ее рейтинг на сайтах Metacritic и OpenCritic составлет по 78 баллов, а в Steam у нее 74% положительных отзывов на основе 7987 обзоров.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
samosan

Игра классная,но как и во все прошлые игры совокотов лучше перетерпеть хотя бы годик,чтобы баги пофиксили,пока их ну слишком много.Хотя,это сейчас почти всех игр касается.

5
Bugai90

и заодно контента подкинули

4
Alpha_Visky

Сам сижу прохожу сейчас, очень много кривых анимаций, выстрелы из-за укрытия...как отдельный вид ужаса, персонажи криво перебирают ногами в бок, а стрельба начинается раньше чем он выйдет из-за укрытия(
Тем не менее, сюжет норм

-1
fa1kem

300k у Rogue Trader продажи. 12.6m - это предполагаемая выручка.

4
butcher69

>разошлась тиражом в 12,6 млн копий

Ага, так все и было.

3
GraF68ru

поздравляю совокотов, но пора бы им уже научиться выпускать готовые продукты на релизе.

0
Wolfenstein

средней руки рубилка, можно было гораздо интереснее сделать, особенно вспоминая стратегии прошлых лет

-6
Night Driving Avenger
средней руки рубилка, можно было гораздо интереснее сделать

Ну так сделай

особенно вспоминая стратегии прошлых лет

А причем тут стратегии, когда сабж - ролевая игра

-2